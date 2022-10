Hast du deine Lieblingsfarbe schon gefunden? Kein Grund zur Sorge. Die "Color of the Month"-Serie bietet für jeden Geschmack das passende Modell und feiert ein Stück Nike Geschichte, die viele noch nicht kennen. Damals im Jahr 1984 rettete die Color of the Month-Reihe den AF1 vor seiner möglichen Ausmusterung. Eine Neuauflage des Schuhs war am Anfang tatsächlich ungewiss, aber ein in Baltimore ansässiges Sportgeschäft stellte fest, dass der AF1 reißenden Absatz fand und zum Synonym für Street-Fashion und Street-Culture werden würde. Sie fragten nach personalisierten Colorways, um sie aus den Schaufenstern heraus zu verkaufen … und der Rest ist Geschichte. Ob hochwertige Materialien, der spritzige Triple White-Colorway oder die beiliegende Reinigungsbürste – diese Version definiert den begehrten Off-Court-Style neu. Also schenk den visionären Ladenbesitzer:innen aus Baltimore jedes Mal einen kurzen Moment deiner Aufmerksamkeit, wenn du den Schuh trägst.

SKU: DJ3911-100