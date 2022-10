Yoon Ahn stattet ein geheimes Basketball-Modell, dessen Rückkehr auf die Straße sehnsüchtig erwartet wird, mit einem neuen Look aus. Ob hochwertiges Vollnarbenleder oder Details mit Co-Branding, die jedem deiner Schritte einen einzigartigen Style verleihen, der Air Adjust Force x AMBUSH® bietet dir die perfekte Kombination aus Off-Court-Style und Laufstegflair. Der austauschbare Mittelfußriemen, der den Schuh zu einer unverkennbaren Legende gemacht hat, lässt sich beliebig kombinieren, um deinem Look zusätzlichen Glanz zu verleihen. Und der Colorway in Summit White and Black sorgt garantiert für Aufsehen, wohin du auch gehst.

SKU: DM8465-100