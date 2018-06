KRIEGERSERIE Effekt: Kräftigt Arme, Rücken, Bauchmuskulatur, Hüfte, Beine; dehnt Schultern, Nacken, Oberkörper,

Hüfte, Beine; verbessert das Gleichgewicht. 1. Beginne im herabschauenden Hund. Schieb das Steißbein nach oben, um ein Dreieck zu bilden. Zieh den Bauchnabel

Richtung Wirbelsäule, halt die Beine gestreckt und berühre mit den Fersen den Boden. Schieb den Oberkörper zu den Füßen und lass Kopf und

Nacken locker. 2. Bring den rechten Fuß nach vorne in den Krieger 1 und halte die Position einen Atemzug lang. Die linke Ferse berührt den Boden, der Fuß steht

im rechten Winkel. 3. Wechsle in den Krieger 2, dreh den Oberkörper nach links und heb die Arme auf Schulterhöhe. Der rechte Arm ist nach

vorne, der linke Arm nach hinten gestreckt. Die Schultern sind tief. Halte die Arme auf gleicher Höhe. 4. Dreh die Innenseite der rechten Hand nach oben, beug dich aus dem Rücken nach hinten und streck den Arm nach oben. 5. Beug den Oberkörper über die Hüfte nach vorn und leg die Hände rechts und links neben dem vorderen Fuß ab. Dreh den hinteren Fuß nach vorne. 6. Geh zurück in die hohe Plank. Das Gewicht liegt auf den Schultern. Der Rücken ist gerade. 7. Senk dich ab in die tiefe Plank. 8. Komm hoch in den heraufschauenden Hund. Kehre in den herabschauenden Hund zurück. Wiederhole die Übung 2 Minuten lang.