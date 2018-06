Ja, Laufen ist gut für die Gesundheit, aber es gibt noch viele andere Dinge, die

Laufen zu einem tollen Hobby machen. Hier ein paar Beispiele:



ES KOSTET NICHTS Keine monatlichen Beiträge! Du musst nicht Mitglied im angesagtesten Fitnessstudio der Stadt

werden. Du brauchst nur ein paar Laufschuhe. Das ist alles. Und einen Typen in hautengen

Radlerhosen, der am Gerät nebenan ächzt? Gibt es nicht. LAUFEN GEHT ÜBERALL Zieh einfach deine Laufschuhe an und die Welt gehört dir! Ob auf dem nächsten Sportplatz, im Wald oder

auf dem Laufband, ob zu Hause oder im Urlaub: Du kannst überall und jederzeit deine Runden drehen. MEHR ZEIT FÜR DICH Du hast Stress? Alles geht dir auf die Nerven? Die Nacht war lang? Beim Laufen kannst du runterkommen,

die Natur genießen und deine innere Mitte wiederfinden. Nimm dir ein Hörbuch oder deine Lieblingsmusik

mit oder genieß einfach die Ruhe. So oder so: Beim Laufen gehört die Welt nur dir. Schlüpf einfach in

deine Laufhose und lauf dem Stress davon. DU FÜHLST DICH WIE EIN HELD Bei nichts bekommst du schneller das Gefühl, es mit der ganzen Welt aufnehmen zu können, als beim

Laufen. Vor allem früh morgens oder abends. Du bist der Sieger über deinen inneren Schweinehund und

jeder kann es sehen. Und mit jedem Schritt feilst du an deiner eigenen Legende. DU KANNST DEINE FORTSCHRITTE VERFOLGEN Fortschritt macht süchtig. Deshalb zeichnen so viele Läufer ihr Training auf. Mit der Nike+ Running App

kannst du deine Fortschritte verfolgen und die Trainingseinheiten miteinander vergleichen.

Zeichne Geschwindigkeit und Strecke auf und notiere dir, wie du dich gefühlt hast.

Du kannst sogar während des Laufs ein Selfie von dir teilen. DU FINDEST NEUE FREUNDE … Und du kannst dich gleichzeitig um deinen vierbeinigen Freund kümmern! Beim Laufen triffst du neue Leute, die

alle ein gemeinsames Ziel haben. Oder du bringst deine eigenen Freunde dazu, zusammen auf ein Ziel hin zu

trainieren. Über die Nike+ Running App kannst du dich mit anderen verbinden und so neue Freunde finden. Du hast

einen Hund? Dann nimm ihn mit. Er wird sich über die Bewegung, die Abwechslung und die frische Luft freuen. DU DARFST ANGEBEN Es geht nichts über das Gefühl, sich ein Ziel zu setzen und es auch zu erreichen. Höchstens noch das Gefühl,

seinen Freunden davon zu erzählen. Mach die Nike+Running App zu deinem Sprachrohr. Auch wenn du

alleine läufst: Deine Freunde können dir über Facebook applaudieren und deine Fotos auf

Twitter und Instagram bewundern. UND JA, ETWAS FÜR DIE GESUNDHEIT ZU TUN, KANN SPASS MACHEN "Du musst nur zwei oder drei Mal in der Woche laufen gehen, um dich besser zu fühlen. Und was ist

schöner als ein gesunder Lauf? Eine gute Party. Nun, dann mach deinen Lauf doch einfach zur Party

mit der RSG-Playlist auf Spotify. Und bring deinen Puls in einen ganz neuen Rhythmus. Bereit für

ein bisschen Action? Dann beweg dich mit dem Beat."