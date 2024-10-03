Tipps zum Kauf von Yogabekleidung
Einkaufs-Guide
Hier erfährst du, worauf du achten musst, um Kleidung zu finden, die dich bei deinen Asanas unterstützt.
Beim Yoga dreht sich alles um den Flow: Du atmest ein und aus, während sich dein Körper durch verschiedene Posen bewegt. Deine Kleidung sollte sich deinen Bewegungen anpassen können, damit du im Flow bleibst und nicht abgelenkt wirst. Von weich bis schweißableitend und atmungsaktiv: Hier erfährst du, worauf du achten solltest, wenn du Sport-BHs, Oberteile, Shorts, Hosen und Jacken für Yoga kaufst.
Worauf solltest du bei Yogabekleidung achten?
Entscheide dich für Yogabekleidung mit den folgenden Eigenschaften und probiere dann jedes Teil an, um die Passform zu prüfen. Beug dich nach vorne und mach einen Kopfstand, wenn dies Teil deiner Praxis ist, um sicherzustellen, dass Oberteile und Hosen nicht verrutschen.
- Abdeckung: Ob Kopfstand oder herabschauender Hund – bei Yoga-Posen kann viel Haut sichtbar werden. Um dem entgegenzuwirken, solltest du Kleidungsstücke wie knielange Shorts oder Bike Shorts und Hosen mit höherem Bund in Betracht ziehen.
- Elastizität: Du willst dich leichter bewegen? Dann wähle Kleidung aus flexiblen Materialien wie Polyester, Elastan oder Nylon.
- Eng anliegende Passform: Entscheide dich für eng anliegende Styles wie Tanktops und Leggings anstelle von weiten T-Shirts und Hosen. Ein T-Shirt könnte dir beim Vorbeugen oder im Kopfstand über den Kopf rutschen, während ein passgenaues Tanktop an Ort und Stelle bleibt. Ebenso könnte eine rutschende Hose bei einer Vorwärtsbeuge den Blick auf dein Gesäß freigeben.
- Platz zum Atmen: Halte dich von Kleidung fern, die dich zu sehr einengt. Da die Atmung beim Yoga eine zentrale Rolle spielt, solltest du nach Hosen und Shorts Ausschau halten, die an der Taille elastisch sind.
- Schweißableitende Materialien: Wenn du Vinyasa- oder Ashtanga-Yoga (beide sind intensiv) oder Bikram Yoga (findet in einem aufgewärmten Raum statt) praktizierst, solltest du schweißableitende Kleidung tragen. Vermeide Kleidungsstücke aus 100 % Baumwolle, da sie Feuchtigkeit absorbieren.
Zehn ausgewählte Styles für deine Yoga-Sessions
Hier findest du die Topauswahl für Damen und Herren – von Sport-BHs und Shirts bis hin zu Shorts, Hosen und Jacken. Alle Modelle verfügen über Nike Dri-FIT-Technologie, die Schweiß von der Haut ableitet und so für trockenen Tragekomfort sorgt.
Sport-BHs
Für weniger Abdeckung: Gepolsterter Nike Zenvy Träger-Sport-BH mit leichtem Halt für Damen
"Dieser Sport-BH liegt eng an und bietet leichten Halt, ist aber trotzdem superbequem", so Nike Well Collective Coach Xochilt Hoover. Das eingenähte, einteilige Polster sorgt für Abdeckung und Formgebung.
Für mehr Abdeckung: Ungepolsterter Nike Zenvy Longline-Sport-BH mit leichtem Halt und Rippmuster für Damen
Dieser leichte, gerippte Sport-BH wirkt durch seinen längeren Schnitt wie eine Mischung aus Sport-BH und Tanktop. "Superbequem zum Trainieren", so Hoover. Außerdem ist er weich und elastisch.
Shirts
Für Damen: Nike One Classic Dri-FIT Kurzarm-Oberteil
Das kurzärmelige Rundhalsshirt besteht aus geschmeidigem, leichtem Material und ist als Tanktop, Longsleeve und Crop-Version erhältlich. "Es ist eines meiner Lieblingsshirts zum Trainieren. Außerdem ist es superweich und bequem", erklärt Hoover.
Für Herren: Vielseitiges Nike Primary Swoosh Dri-FIT Kurzarm-Oberteil
Dieses klassische T-Shirt ist weich und atmungsaktiv. Es besteht aus Baumwolle und Polyester und ist vielseitig genug, um sowohl auf der Matte als auch in der Freizeit getragen zu werden.
Hose
Für Damen: Nike Yoga Dri-FIT Luxe 7/8-Infinalon-Leggings mit hohem Bund
Diese eng anliegenden Leggings mit hohem Bund und minimalistischen Nähten sind superweich, geschmeidig und elastisch.
Für Herren: Nike Yoga Dri-FIT Hose
Diese Yogahose aus Baumwolle, Polyester und Elastan ist weich, dehnbar und hat schmal zulaufende Beine für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Sie ist stylisch genug für den täglichen Gebrauch und verfügt über Taschen, in denen du kleine Gegenstände wie Schlüssel verstauen kannst.
Shorts
Für Damen: Nike Zenvy Bike Shorts (ca. 20,5 cm) mit sanftem Halt und hohem Bund
Dank ihres hohen und extrabreiten Bunds sorgen diese weichen, leichten Shorts für eine glatte Körpermitte und bleiben laut Hoover auch beim Drehen und Beugen an Ort und Stelle. Außerdem verfügen sie über eine Eingrifftasche für dein Smartphone.
Für Herren: Nike Yoga Dri-FIT Shorts (ca. 18 cm) ohne Futter
Diese Shorts mit elastischem Bund verfügen über einen Kordelzug zum Verstellen der Passform. Sie sind elastisch und geschmeidig und haben Seitentaschen zur Aufbewahrung von Essentials.
Outerwear
Für Damen: Passgenaue Nike Yoga Dri-FIT Luxe Jacke
In dieser passgenauen Jacke mit Reißverschluss bleibst du während Savasana (dem Cool-down am Ende des Kurses) oder beim Verlassen des Fitnessstudios angenehm warm. In den Taschen auf der Vorderseite kannst du dein Handy oder deine Schlüssel verstauen.
Für Herren: Nike Yoga Dri-FIT Pullover
Dieser strukturierte Hoodie mit Taschen vorne in der Mitte hält dich an kühleren Tagen angenehm warm. Er besteht aus einer Mischung aus Baumwolle, Polyester und Elastan und sorgt für eine weiche, elastische und lockere Passform.
Text: Dina Cheney