Workouts nach einer Entbindung? Hier erhältst du Ratschläge von Experten

Die Wochen nach der Geburt können zu den aufregendsten, aber auch anstrengendsten Wochen deines Lebens gehören. Weißt du, was dabei nicht hilft? Druck von außen (kritische Blicke, soziale Medien), gleich wieder so aussehen zu müssen, als hättest du nie ein Baby zur Welt gebracht, oder alles von Anfang an perfekt im Griff zu haben.



Es wird Zeit, Schluss zu machen mit diesen allgegenwärtigen Sprüchen und Erwartungshaltungen.



Fangen wir direkt mit "kurz nach der Geburt wieder durchtrainiert und schlank zu sein" an – ein wenig hilfreicher und ehrlich gesagt vollkommen unrealistischer Anspruch, sagt Brianna Battles, zertifizierte Spezialistin für Kraft- und Ausdauersport in Eagle, Idaho, und Gründerin von "Pregnancy and Postpartum Athleticism". Hallo?! In dir ist ein neues Leben entstanden und herangewachsen, was nicht möglich gewesen wäre, wenn dein Körper nicht einige grundlegende und bleibende Veränderungen durchgemacht hätte, fügt sie hinzu. Diese Erwartungshaltung würdigt auch nicht die Tatsache, dass dein Körper gerade das Unglaublichste vollbracht hat, was physiologisch möglich ist, fügt Jane Wake hinzu, Spezialistin für prä- und postnatales Training in London. (Ganz im Ernst: Untersuchungen haben ergeben, dass eine Schwangerschaft vom Energieaufwand her einem 40-wöchigen Marathon entspricht. Lass das einen Moment auf dich wirken.)



Der nächste Spruch, auf den wir ab sofort verzichten können, lautet "Keine Ausreden!" (vielleicht sogar in Verbindung mit Vergleichen wie "Beyoncés Tag hat auch nur 24 Stunden und sie schafft es auch.") Solch eine Einstellung hat nichts mit der Realität zu tun, vor allem nicht der von frischgebackenen Eltern, die nicht "alles sofort perfekt im Griff haben" können und auch nicht sollten, so Battles. Betrachte Sport oder Bewegung allgemein stattdessen als eine Möglichkeit, all das zu feiern, was dein Körper schaffen kann, wenn er dazu bereit ist – und nicht als zwingende Verpflichtung oder gar Bestrafung, fügt sie hinzu.



Wie können wir also ganzheitlicher an Sport und Bewegung in den ersten Wochen nach der Geburt herangehen (wenn du aus ärztlicher Sicht wieder trainieren darfst)? Wichtig ist, deine Absichten neu zu formulieren, damit sie besser mit deiner neuen Realität übereinstimmen. Die folgenden Tipps sollen dir dabei helfen.