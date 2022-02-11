4 schicke Workout-Outfits für Damen

Für jedes Workout geeignet: Vier stylishe Outfitideen für Frauen
Stylingtipps
Ganz gleich, welche Art von Workout du geplant hast, diese stylishen Outfitideen fürs Fitnessstudio sorgen für eine Extraportion Motivation. Lies weiter, um dir ein paar einfache Tipps zu holen.
Manchmal braucht man einfach ein wenig Motivation, um ins Fitnessstudio zu gehen oder ein Workout zu beginnen. Ein Outfit, in dem man sich wohl fühlt, kann genau das schaffen. Egal, welches Workout du planst oder welches Ziel du verfolgst, bei uns findest du das passende Nike Outfit, das dir hilft, dein Bestes zu geben.
Sportbekleidung, die beim Training nicht mithalten kann, ist nicht nur störend. Sie kann dich auch daran hindern, deine beste Leistung abzurufen. – Warst du schon mal mitten in einem Lauf, und eine Socke ist in deinem Schuh runtergerutscht? Im Idealfall hält Sportbekleidung auch einem intensiven Workout stand und sorgt dafür, dass du dich einfach gut fühlst.
Die folgenden Tipps helfen dir, stylishe Trainingsoutfits für jede Art von Workout zu finden.
So findest du ein Outfit für jede Art von Workout
Du willst ein neues Workout ausprobieren? Dann mach dir keinen Stress! Du kannst deine Trainingsstyles so kombinieren, dass sie für unterschiedliche Aktivitäten geeignet sind. Es gibt jedoch auch spezielle Trainingsbekleidung für bestimmte Sportarten. Hier findest du alles Wissenswerte sowie ein paar nette Workout-Outfitideen.
1.Yoga
Beim Yoga sorgt eng anliegende Bekleidung dafür, dass du dich uneingeschränkt bewegen kannst. Weite Kleidung wie Sweatshirts, Jogginghosen oder Hoodies eignen sich vielleicht gut für den Weg zum Yogastudio, sind aber nicht unbedingt die beste Wahl, wenn du gerade den herabschauenden Hund übst. Das perfekte Yogaoutfit setzt sich aus Leggings oder Bike-Shorts, einem Sport-BH und einem Tanktop zusammen.
Du könntest beispielsweise hochgeschnittene Nike Luxe Leggings mit einem Dri-FIT-Sport-BH kombinieren. Leggings mit hohem Bund sorgen für rutschfesten, sicheren Halt – auch wenn du dich in Umkehrhaltungen befindest. Je nach Intensität deiner Yogaeinheit kannst du entweder einen Sport-BH mit leichtem oder starkem Halt wählen.
2.Gewichtheben
Beim Gewichtheben ist es wichtig, dass dir dein Gym-Outfit absolute Bewegungsfreiheit bietet. Das bedeutet, dass du dich für leichte und atmungsaktive Bekleidung entscheiden solltest. Und da du ja wahrscheinlich auch ins Schwitzen kommst, empfehlen sich schweißableitende Materialien, die für kühlenden Tragekomfort sorgen.
Am besten entscheidest du dich für ein Dri-FIT-Trainings-T-Shirt oder ein Tanktop und schweißableitende Leggings wie die Nike Bliss Luxe Trainingshose, die neben schweißableitenden Eigenschaften auch elastisches, leichtes Material bietet.
Abgesehen davon ist es eine gute Idee, in ein Paar flache, strapazierfähige Schuhe zu investieren. Sie geben dir beim Heben noch mehr Power und sorgen gleichzeitig für Stabilität und ein besseres Gleichgewicht. Der Nike Metcon zum Beispiel ist hervorragend fürs Gewichtheben geeignet. Er verfügt über eine breite, flache Ferse und sorgt in den entscheidenden Momenten für Stabilität und Traktion.
Um den Look zu vervollständigen, kannst du dir ein Nike Sportswear Essentials Sweatshirt oder einen Hoodie überziehen. Damit siehst du auch auf dem Weg zum Gym oder beim Warm-up superstylish aus.
3.Laufen
Wenn du auf der Straße, der Laufbahn oder im Gelände läufst, brauchst du Bekleidung, die für Tragekomfort sorgt (und dich je nach Wetter entweder warm oder kühl hält). Bevor du ein Laufoutfit auswählst, solltest du dir die Wettervorhersage ansehen und dir überlegen, auf welchem Untergrund du läufst. Außerdem solltest du dich auf unerwartete Wetterumschwünge vorbereiten.
Im Allgemeinen eignen sich für Läufer:innen am besten eng anliegende Layer, die sich wie eine zweite Haut anfühlen, den Windwiderstand verringern und eine gute Laufmechanik ermöglichen.
Bei Kälte empfiehlt es sich, weitere Layer darüber zu tragen. Mit einem Funktionsshirt als unterste Schicht und Trainings-Tights oder -Leggings machst du garantiert nichts falsch. Falls notwendig, kannst du dann noch weitere Layer hinzufügen. Wenn es draußen warm ist, solltest du minimalistische, atmungsaktive und gut belüftete Trainingsklamotten wie Dri-FIT-Shorts und einen Sport-BH tragen. Diese ermöglichen eine gute Luftzirkulation und sorgen dafür, dass Schweiß schnell verdunstet.
Je nachdem, wo du läufst, musst du möglicherweise dein Schuhwerk anpassen. Wenn du zum Beispiel einen Trailrunning-Lauf planst, bieten Nike GORE-TEX Schuhe zusätzliche Stabilität und Traktion auf unebenem Terrain. Nike React oder Flyknit Laufschuhe sind hingegen perfekt für die Straße und die Laufbahn geeignet.
4.High Intensity Interval Training (HIIT)
Springen, Hüpfen, Sprinten und schnelle Richtungswechsel sind typische Bestandteile eines HIIT-Workouts. Damit du bei deiner nächsten HIIT-Session dein Bestes geben kannst, solltest du dich für eng anliegende Leggings und Schuhe mit guter Traktion entscheiden.
Wähle Trainingsbekleidung, die Schweiß ableitet und Wiederholung für Wiederholung ein angenehmes Tragegefühl bietet. Dri-FIT-Workout-Bekleidung ist in diesem Fall perfekt geeignet. Denn eines ist klar: HIIT kann ganz schön anstrengend (und schweißtreibend) sein! Dri-FIT-Technologie sorgt dafür, dass du auch dann trocken bleibst, wenn es beim Training wieder einmal heiß hergeht.
Was auch auf keinen Fall fehlen darf, ist ein Sport-BH mit starkem Halt, damit du bei all deinen Moves zuverlässigen Tragekomfort genießen kannst. Und zu guter Letzt noch die passenden Schuhe für HIIT-Workouts: Hier sind die Nike Metcon Crosstraining-Schuhe die beste Wahl. Sie wurden speziell für intensive Bewegungen und Krafttraining entwickelt.
So gestaltest du ein nettes Workout-Outfit
Ganz gleich, ob du auf der Suche nach einem Look bist, mit dem du nach dem Training noch Besorgungen machen kannst. Oder ob du dich einfach nur inspirieren lassen willst, um deine Lauf-Performance zu verbessern – Outfits, die dir gefallen, können Wunder wirken. Hier findest du Tipps, wie du deinen nächsten Look stylen kannst.
1.Farbschema
Lass dich von deinen Vibes leiten und trag Farben, die deine innere Einstellung widerspiegeln. Vielleicht hilft dir ja ein komplett schwarzes Outfit dabei, dich besser zu konzentrieren. Oder du bevorzugst leuchtende Farben, weil sie dir einen zusätzlichen Motivationsschub geben. Die gute Nachricht: Bei Nike findest du Stücke in unterschiedlichen Farben, die zu deinen Vorlieben passen.
2.Passform
Sich wohlfühlen bedeutet, Kleidung zu tragen, die gut sitzt. Achte also darauf, dass du Schuhe und Kleidung in der richtigen Größe wählst. Nike bietet Trainingsbekleidung in den Größen XXS bis 2XL an.
3.Layer
Lagenlooks sorgen nicht nur für stylishe Workout-Outfits, sondern sind auch für Outdoor-Workouts perfekt geeignet. Die dünnen und atmungsaktiven Angebote von Nike lassen sich perfekt kombinieren – auch wenn du schon unterwegs bist. Als unterste Schicht eigenen sich zum Beispiel ein Sport-BH sowie Leggings oder Shorts. Darüber kannst du ein Tanktop oder T-Shirt tragen. Runde anschließend das Outfit mit einem Hoodie oder Sweatshirt ab.