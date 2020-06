Wie viel Training brauchen Kinder wirklich

Mit diesen Tipps haben Kinder ein gesundes, aktives Leben.

Vom Kleinkind bis zum Teenager: Kinder verändern sich und brauchen immer eine angemessene Form der Aktivität. Aber wieviel Bewegung ist ausreichend? In diesem Artikel haben wir Branchenexperten gefragt, wieviel Aktivität sie für die einzelnen Altersstufen empfehlen und was Eltern tun können, um ihre Kinder dabei zu unterstützen.



Es gibt einen, oder besser unzählige Gründe, Sport und Bewegung zum Teil des Schulalltags zu machen, zum Beispiel in Form von Aktivitäten im Klassenzimmer, in der Pause oder beim klassischen Sportunterricht. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Bewegung in der Kindheit wichtig für eine gesunde Entwicklung von Herz, Knochen und Gehirn ist und die Gesundheit insgesamt fördert. Außerdem verbessern sich dadurch die Konzentrationsfähigkeit und somit die schulischen Leistungen, was wiederum zu mehr Selbstvertrauen führt.



Natürlich ist professionell angeleitetes Training für Kinder wichtig. Aber auch du kannst spielerisch zum Sportlehrer werden. Dabei solltest du wissen, wieviel Bewegung dein Kind je nach Alter wirklich braucht. Wir haben hier Tipps von führenden Experten und Organisationen zusammengestellt, die bei der Planung der Aktivitäten helfen sollen. Beachte dabei: Diese Richtlinien wurden für durchschnittliche Kinder in den USA entwickelt. Je nach Land können die Empfehlungen abweichen. Wende dich bei Fragen und Bedenken immer an deinen Kinderarzt.