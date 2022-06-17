Das beste Anfänger-Equipment für Wasser-Aerobic

Wasser-Workouts haben viele verschiedene Vorteile – es sind Aktivitäten mit geringer bis gar keiner Belastung, die Druck von den Gelenken nehmen. Zudem sind sie eine großartige Crosstraining-Option, wenn du deinem Körper eine Pause von Sportarten mit hoher Belastung gönnen möchtest.

Wasser-Aerobic umfasst Aerobic-Übungen (oder Cardio) im Wasser, darunter Varianten von Cardio-Übungen an Land, wie z. B. Gehen, Jumping Jacks und Arm- und Beinheben. Wasser-Aerobic kann auch eine Art Widerstandstraining darstellen. Wasser erzeugt mehr Widerstand als Luft. Daher kannst du bei Workouts im Wasser Kraft und Ausdauer aufbauen, ohne die Gelenke zu sehr zu belasten.

"Man muss bedenken, dass man meistens seine eigene Widerstandsstufe erzeugt", meint Courtney Virden, eine Wasser-Aerobic-Trainerin aus Calabasas, Kalifornien. "Wenn man sich langsam bewegt, trifft man auf wenig Widerstand, aber bei schnelleren Bewegungen entsteht eine enorme Menge an Widerstand."

Um deine Übungen im Pool zu optimieren, empfiehlt Virden verschiedenes Equipment für Wasser-Aerobic, um das Workout noch anspruchsvoller zu machen. Sieh dir die Empfehlungen an, damit deine Wasser-Workouts mit coolem und funktionalem Equipment abwechslungsreich (und effektiv) bleiben.