Was und wie du essen solltest, wenn du schwanger bist

Nach Ansicht von Willow Jarosh ist eine ausreichende Nahrungszufuhr in der Schwangerschaft das A und O. Denn die Diätkultur (sprich, das problematische Denken, dass es eine "richtige" Ernährungsweise gibt und Schlanksein die vermeintliche Norm ist) vermittelt uns, dass wir so wenig wie möglich essen sollten und auch nur dann, wenn wir wirklich hungrig sind. Ihr zufolge gibt es keinen besseren Zeitpunkt, dieses Denkmuster über Bord zu werfen, als wenn sich dein Blutvolumen verdoppelt, ein neues Organ in dir entsteht, ein neues Leben in dir heranwächst und du gleichzeitig all die anderen täglichen Herausforderungen meistern musst. Das Fazit? Essen liefert Energie und kann dein Wohlbefinden steigern. Füll deinen Energiespeicher also häufiger wieder auf.



Willow Jarosh rät dir zu Snacks und kleineren Portionen, wenn du keine größeren Mahlzeiten zu dir nehmen kannst – sei es, weil du unter Schwangerschaftsübelkeit leidest oder durch das heranwachsende Baby weniger Platz im Bauch vorhanden ist. Joghurt, String Cheese oder Nussmischungen z. B. halten dich bei Laune und versorgen dich mit wichtigen Nährstoffen wie Kalzium und Proteinen. Du kannst auch den Trick von Dr. Amanda Williams, zertifizierte Gynäkologin aus Oakland, Kalifornien, anwenden: Schneide ein Sandwich in Dreiecke und versuche, alle paar Stunden ein Dreieck mit Obst zu essen.



Iss über den Tag verteilt Gemüse wie Brokkoli und Blumenkohl, um deinem Körper Ballaststoffe und Folsäure zuzuführen. (Kombiniert mit Hummus ergibt das einen leckeren Snack.) Zudem sind fettreiche Kaltwasserfische dank Omega-3-Fettsäuren wahre Kraftpakete für Schwangere. Wenn du größeren Appetit hast, iss Lachs oder Thunfischsalat (greif am besten zu Light Tuna, da dieser laut der US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel FDA einen geringeren Quecksilbergehalt hat).



Es fällt dir schwer, die Hungersignale deines Körpers wahrzunehmen? Oder tendierst du dazu, sie bei Stress zu ignorieren? Dann kannst du auch einen Zeitplan erstellen um sicherzugehen, dass du regelmäßig isst.