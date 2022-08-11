Die Vorteile des Wanderns – erklärt von Expertinnen und Experten

Eine Wanderung mag nicht mehr als ein Spaziergang durch den Wald sein. Aber was die körperlichen und mentalen Vorteile des Wanderns angeht, kann ein Spaziergang durch die Nachbarschaft nicht mithalten.

Eine Studie, die im Jahr 2018 im American Journal of Lifestyle Medicine veröffentlicht wurde, empfiehlt, dass Ärzt:innen Wandern als gesunde Aktivität empfehlen. Wandern entspricht den Physical Activity Guidelines und kann durch zu viel Sitzen hervorgerufenen Krankheiten entgegenwirken, die zu einem Anstieg des Sterberisikos führen. Hervorzuheben sind nicht nur die unmittelbaren körperlichen Vorteile. Das Wandern kann auch langfristig die mentale und körperliche Gesundheit verbessern. Hierzu gehören ein geringeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und verminderter Stress.

Laut Osteopath Rand McClain ist Wandern ein aerobes Training mit geringer Belastung. Bei Workouts mit geringer Belastung sind die kardiovaskulären Auswirkungen geringer als bei Training mit hoher Belastung. Außerdem werden die Muskeln weniger belastet. Wanderungen werden normalerweise je nach Intensität kategorisiert. Wenn du dein Workout also auf das nächste Level bringen möchtest, solltest du es einfach mit einem anstrengenderen Trail versuchen. Kurz gesagt: Je höher die Intensität, desto höher die Belastung für den Körper.

"Mach ein paar intensivere Wanderungen sowie Wanderungen für aktive Erholung, bei denen mühelose Bewegungen (im Gegensatz zu einer richtigen Ruhepause) die Regeneration der Zellen beschleunigen", sagt McClain.

(Verwandter Artikel: Hat kaltes Duschen nach einem Workout Vorteile?))

Auch wenn Expert:innen Wandern im Vergleich zu anderen Arten von Bewegung als Aktivität mit geringerer Belastung ansehen, bietet es zahlreiche gesundheitliche Vorteile wie jedes andere Training. Laut Expert:innen solltest du dich vor einer Wanderung auch richtig aufwärmen und vorbereiten, um deine Muskeln und Gelenke zu schonen.

Hier die Vorteile des Wanderns.