Wie du mit Arthritis am besten trainierst – erklärt von Expert:innen

Konzentrier dich eher auf den Kraftaufbau als auf Ausdauer, rät Lee. Viele Studien zeigen, dass durch die Stärkung der Kraft und Masse der Muskulatur dafür gesorgt werden kann, dass die Muskeln dämpfend wirken und die Belastung der Gelenke verringern, sagt er.

Den Gleichgewichtssinn stärkende Übungen sind auch wichtig, weil durch die Stabilisierung der Bänder die Belastung der Gelenke gleichmäßiger verteilt wird, erklärt Lee weiter.

Muskelsteifheit und entsprechend eingeschränkter Bewegungsspielraum können laut Maura Iversen zu einem höheren Risiko von Instabilität führen. "Übungen wie Tai Chi oder Yoga kombinieren Krafttraining und Dehnen, außerdem stärken sie den Gleichgewichtssinn und die Koordination", sagt sie.

Allgemein solltest du Übungen machen, die dich kräftigen, ohne die Gelenke stark zu belasten, rät Tanaka. Das bedeutet: Aktivitäten mit eher geringer Belastung wie Radfahren, Übungen mit dem Ellipsentrainer, Yoga oder Pilates, Laufen, Schwimmen oder Aerobic im Wasser.

"Im Wasser spielt dein Körpergewicht kaum noch eine Rolle, da die Schwerkraft praktisch neutralisiert wird, was bedeutet, dass deine Gelenke weniger belastet werden", sagt Kercher.

Du solltest dich generell immer mit Ärzt:innen, Physiotherapeut:innen oder zertifizierten Personal Trainer:innen absprechen, bevor du neue Übungen ausprobierst.

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