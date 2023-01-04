4 Übungen gegen Knieschmerzen – von Ärzt:innen empfohlen

Knie haben eine wichtige Aufgabe: Sie ermöglichen es dir, mobil zu bleiben und dich z. B. spontan hinzusetzen und wieder aufzustehen. Wenn du jedoch öfter Beschwerden im Kniegelenk hast, solltest du wissen, dass es einige Übungen dagegen gibt.

"Knieschmerzen gehören zu den häufigsten Gelenkproblemen im ganzen Körper", so Dr. Michael Gerhardt, Facharzt für Sportmedizin und orthopädischer Chirurg am Cedars-Sinai Kerlan-Jobe Institute. Sie können plötzlich nach einer Verletzung oder bei einer bestimmten Übung auftreten. Es kann jedoch auch sein, dass sie schleichend beginnen und mit der Zeit schlimmer werden.

Wenn du Knieschmerzen hast, ist es verständlich, dass du sie so schnell wie möglich loswerden willst. Laut Ärzt:innen ist es jedoch wichtig, dass du eine richtige Diagnose und einen Behandlungsplan erhältst, damit du schnell wieder fit wirst. Du bekommst dann unter Umständen Übungen gegen Knieschmerzen verschreiben. Diese können dir je nach Diagnose helfen, wieder in Topform zu kommen. Hier erfährst du, was es über Kniebeschwerden zu wissen gibt und welche Übungen die Beschwerden lindern können.