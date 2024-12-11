Trainieren während deiner Periode. Was du schon immer wissen wolltest

Auf jeden Fall! Nachfolgend gehen wir genauer auf dieses Thema ein.

Was dich vom Schwimmen während der Periode abhält

Wir verstehen, dass dir der Gedanke ans Schwimmen während der Periode Sorgen bereitet. Wenn du starke Blutungen hast, befürchtest du wahrscheinlich, dass Menstruationsblut auslaufen könnte. Aber du musst nicht aufs Schwimmen in Schwimmbädern, Seen oder im Meer verzichten, wenn du deine Tage hast. Es ist beruhigend zu wissen, dass das Blut im Wasser schnell verdünnt oder durch die in Schwimmbädern verwendeten Chemikalien neutralisiert wird – als ob nichts passiert wäre. Wenn du während deiner Periode schwimmen gehst, können das Gefühl der Schwerelosigkeit und die Dehnung des Körpers durch die Bewegung im Wasser eventuelle Unterleibskrämpfe lindern.

Geeignete Hygieneartikel

Ob Tampons, Menstruationstassen, Periodenslips oder Binden – mit den Hygieneartikeln, die du verwendest, willst du dich sicher fühlen und dich darauf verlassen können, dass sie dich beim Schwimmen nicht im Stich lassen. Wenn du Tampons benutzt, solltest du beim Schwimmen einen Tampon mit hoher Saugfähigkeit verwenden, da er das Blut aufgrund des Wassers im Schwimmbad schlechter aufnehmen kann. Außerdem solltest du ihn nach dem Schwimmen wechseln.

Wenn du Menstruationstassen bevorzugst, solltest du sie auswaschen und wieder einsetzen, bevor du ins Schwimmbad gehst. Menstruationstassen funktionieren genauso gut wie Tampons und sollten beim Schwimmen auch nicht verrutschen. Gute Nachrichten für Fans von Periodenslips: Einige Hersteller haben Menstruationsunterwäsche entwickelt, die du auch unter deiner Badekleidung tragen kannst. Falls dir Binden am liebsten sind, solltest du zumindest fürs Schwimmen andere Hygieneartikel benutzen, da sich Binden nicht für das Tragen im Wasser eignen.