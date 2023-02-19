Die Jordan Brand bringt den Signature-Schuh Tatum 1 auf den Markt
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Erfahre alles Wissenswerte über den Launch von Jayson Tatums erstem Signature-Schuh mit der Jordan Brand.
Ursprünglicher Inhalt erschienen am: 19. Februar 2023
Wissenswertes:
- Der Tatum 1, der erste Signature-Schuh von Jayson Tatum, ist der leichteste Performance-Basketballschuh der Jordan Brand in dieser Saison. Der Herrenschuh in Größe 42,5 wiegt unter 340 Gramm.
- Der Schuh hat einen leichten, mit Schaumstoff überzogenen Rahmen sowie ein Zoom Air-Element im Vorfußbereich. Dadurch bietet er Tragekomfort und Reaktionsfreudigkeit, ohne Abstriche beim Feeling für den Court.
- Das Design des Tatum 1 für Kinder bietet einen flexiblen Ferseneinstieg, sodass der Schuh ganz einfach nur mit den Füßen an- und ausgezogen werden kann.
Nachdem NBA-Star Jayson Tatum 2019 einen Vertrag mit Nike unterzeichnet hatte, bringt er jetzt gemeinsam mit der Jordan Brand seinen ersten Signature-Schuh auf den Markt, den Tatum 1. Mit seinem leichten Design und dem reaktionsfreudigen Schaumstoff sowie der Zoom Air-Dämpfung ist der Tatum 1 ein idealer Basketballschuh für jede Position.
"Ich möchte den Menschen das Gefühl geben, dass sie eine Verbindung zu mir herstellen können", so Tatum. "Als ich ein Kind war, bin ich in den Laden gegangen und habe nach den Signature-Schuhen meiner Lieblingsspieler gesucht. Wenn ich die Schuhe dann gesehen oder angezogen habe, hatte ich das Gefühl, ihnen in gewisser Weise näher zu sein. Deshalb möchte ich, dass dieser Schuh mich auch meinen Fans näherbringt."
Der Jordan Tatum 1 Sneaker wurde aus Tatums Wunsch geboren, einen Schuh zu tragen, der eng mit seinem Fuß verbunden ist. Der Schuh hat einen leichten, aber dennoch stabilen Kunststoffrahmen. Er ist mit Schaumstoff ummantelt und strategisch platzierte Gummiflächen sorgen für Traktion auf dem Platz.
Um ihn so leicht wie möglich zu machen, haben die Designer:innen möglichst wenig Gummi lediglich in wichtigen Bereichen verwendet, wie z. B. unter den Zehen und den Fußballen. Dieses Detail unterstützt Tatums vorfußlastige Spielweise und gibt ihm bei großen Drives mehr Grip auf dem Spielfeld.
Außerdem sorgt ein großes Zoom Air-Element im Vorfußbereich des Sneakers für Dämpfung und Reaktionsfreudigkeit, ohne Abstriche beim Feeling für den Court. Das heißt, dass sich die Spieler:innen ausreichend mit dem Boden verbunden fühlen für präzise Sprünge, Richtungswechsel und Drehungen. Das Obermaterial ist aus leichtem, atmungsaktivem Mesh-Strick, während der Schuhkragen für zusätzlichen Halt am Knöchel gepolstert ist.
Tatum wollte, dass junge Basketballspieler:innen den Schuh einfach an- und ausziehen können. In Zusammenarbeit mit dem Designteam der Jordan Brand hat Tatum ein kindgerechtes Design für seinen Signature-Schuh entwickelt. Dank eines innovativen Systems kann der Schuh ganz einfach nur mit den Füßen an- und ausgezogen werden. Kinder finden eine praktische Anleitung an der Ferse, wie sie die Schuhe selbst an- und ausziehen können. An der Stelle, an der "STEP" steht, können die Kinder einfach in den Schuh steigen, mit den Füßen in den Schuh hineinrutschen und schon beginnt der Spielspaß.
Der Tatum 1 ist seit dem 7. April 2023 in allen Größen erhältlich. Das bedeutet, dass du und deine ganze Familie mit dem Tatum 1 ein paar Körbe werfen könnt, wann immer ihr Lust habt. Der Schuh kam zeitgleich mit einer Bekleidungskollektion auf den Markt, die von den Farbgebungen Zoo und Barbershop des Tatum 1 inspiriert wurde. Must-haves in der Bekleidungskollektion umfassen Hoodies und T-Shirts für Herren, Damen und Kinder.
Häufig gestellte Fragen
Fällt der Tatum 1 größenkonform aus?
Ja, der Tatum 1 fällt größenkonform aus. Weitere Informationen zu den Schuhgrößen findest du in den Nike Größentabellen für Herren-, Damen- und Kinderschuhe.
(Verwandter Artikel: So misst du deine Füße, um die richtige Schuhgröße zu finden)
Wie viel kostet der Jordan Tatum 1?
Der Verkaufspreis für den Tatum 1 liegt bei 120 USD für den Schuh in Erwachsenengröße, 90 USD in großen Kindergrößen und 75 USD in kleinen Kindergrößen.
Wann kommt der Jordan Tatum 1 auf den Markt?
Der Tatum 1 ist seit dem 7. April 2023 in Größen für die ganze Familie erhältlich.