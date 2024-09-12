Sport-BH-Guide für Teens: Die Größe von Sport-BHs für Teens richtig messen

Der richtige Sport-BH macht einen großen Unterschied. Unsere Körper sind verschieden und wir haben unterschiedliche Anforderungen. Daher brauchen wir auch unterschiedliche Arten von Halt und Tragekomfort.



In diesem Guide erfährst du alles über die verschiedenen Styles, Passformen und Größen, damit du genau weißt, welcher Sport-BH am besten zu dir passt. 🙌