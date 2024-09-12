Alle Neuerscheinungen anzeigen

Jetzt entdecken

Letzte Aktualisierung: 13. September 2024
8 Min. Lesezeit

ANDERS IST NORMAL: FINDE DEN PERFEKTEN SPORT-BH

Der richtige Sport-BH macht einen großen Unterschied. Unsere Körper sind verschieden und wir haben unterschiedliche Anforderungen. Daher brauchen wir auch unterschiedliche Arten von Halt und Tragekomfort.

In diesem Guide erfährst du alles über die verschiedenen Styles, Passformen und Größen, damit du genau weißt, welcher Sport-BH am besten zu dir passt. 🙌

ANDERS IST NORMAL:
FINDE DEN PERFEKTEN SPORT-BH

Der richtige Sport-BH macht einen großen Unterschied. Unsere Körper sind verschieden und wir haben unterschiedliche Anforderungen. Daher brauchen wir auch unterschiedliche Arten von Halt und Tragekomfort.

In diesem Guide erfährst du alles über die verschiedenen Styles, Passformen und Größen, damit du genau weißt, welcher Sport-BH am besten zu dir passt. 🙌

Sport-BH-Guide für Teens: Die Größe von Sport-BHs für Teens richtig messen

Mehr zum Thema "Halt" 🤝

Der richtige Halt sorgt für Tragekomfort und ein sicheres Gefühl. Für intensive Sportarten wie Laufen eignen sich Sport-BHs mit stärkerem Halt. Für Yoga oder einfach zum Chillen reichen Sport-BHs mit leichterem Halt. Hier kommt es auf die Details an! Weiter unten erfährst du, wie du die für dich richtige Größe findest. ✨

Sport-BH-Guide für Teens: Die Größe von Sport-BHs für Teens richtig messen, Starker Halt

Starker Halt

Ultimativer, sicherer Halt für intensive Workouts, damit du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst.

Jetzt entdecken
Sport-BH-Guide für Teens: Die Größe von Sport-BHs für Teens richtig messen, Mittlerer Halt

Mittlerer Halt

Ausgewogener, vielseitiger Support für alltägliche Aktivitäten, damit du dich wohlfühlst.

Jetzt entdecken
Sport-BH-Guide für Teens: Die Größe von Sport-BHs für Teens richtig messen, Leichter Halt

Leichter Halt

Sanfte, weiche Unterstützung mit optimaler Atmungsaktivität – perfekt zum Chillen oder für Aktivitäten mit geringer Intensität.

Jetzt entdecken

DIE FÜR DICH PERFEKTE PASSFORM

Um die richtige Sport-BH-Größe zu finden, ist es wichtig, dass du deine Brustkorb- und Körbchenmaße kennst. Wir verwenden zwei Arten von Größen: internationale Größen (XS–4XL) und traditionelle Größen, die auf bestimmten Maßen basieren.

Verwende das Tool unten, um deine perfekte Passform zu finden.

Sport-BH-Guide für Teens: Die Größe von Sport-BHs für Teens richtig messen, Starker Halt

Starker Halt

Ultimativer, sicherer Halt für intensive Workouts, damit du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst.

Jetzt entdecken
Sport-BH-Guide für Teens: Die Größe von Sport-BHs für Teens richtig messen, Mittlerer Halt

Mittlerer Halt

Ausgewogener, vielseitiger Support für alltägliche Aktivitäten, damit du dich wohlfühlst.

Jetzt entdecken
Sport-BH-Guide für Teens: Die Größe von Sport-BHs für Teens richtig messen, Leichter Halt

Leichter Halt

Sanfte, weiche Unterstützung mit optimaler Atmungsaktivität – perfekt zum Chillen oder für Aktivitäten mit geringer Intensität.

Jetzt entdecken

DIE FÜR DICH PERFEKTE PASSFORM

Um die richtige Sport-BH-Größe zu finden, ist es wichtig, dass du deine Brustkorb- und Körbchenmaße kennst. Wir verwenden zwei Arten von Größen: internationale Größen (XS–4XL) und traditionelle Größen, die auf bestimmten Maßen basieren.

Verwende das Tool unten, um deine perfekte Passform zu finden.

Miss zunächst deinen Unterbrustumfang
Miss nun deine Körbchengröße
Deine Nike Sport-BH-Größe

Miss zunächst deinen Unterbrustumfang

Miss rund um das untere Band des BHs direkt unter der Brust. Das Maßband sollte dabei eng anliegen. Runde das Ergebnis zum nächsten geraden Wert auf oder ab.

Miss nun deine Körbchengröße

Leg das Maßband um die breiteste Stelle deiner Brust. Miss vom Brustbein bis zu dem Punkt an der Seite, wo das Brustgewebe endet. Runde das Ergebnis im Zweifelsfall zum nächsten geraden Wert auf.

Deine Nike Sport-BH-Größe

Alpha​/​Körbchen­größe

Deine Antworten lassen darauf schließen, dass dir diese Sport-BH-Größe am besten passt.

Meine Größe anzeigen

Du kennst deine Körbchengröße bereits?

Sehr gut! Verwende die Tabelle unten, um sie in die gängige Sport-BH-Größe umzurechnen.

Finde die für dich perfekte Passform mit unserer internationalen Größentabelle. Wähle deine übliche Größe (XS–4XL) und dann deine Körbchengröße (A–G). Wenn du beispielsweise Größe M und C-Körbchen trägst, ist "M (C–E)" deine Größe.

XS–4X

Sport-BH-Guide für Teens: Die Größe von Sport-BHs für Teens richtig messen

XS (A–C) – 4X (F–G)

  • Sport-BH-Guide für Teens: Die Größe von Sport-BHs für Teens richtig messen, slide 1 of 3
  • Sport-BH-Guide für Teens: Die Größe von Sport-BHs für Teens richtig messen, slide 2 of 3
  • Sport-BH-Guide für Teens: Die Größe von Sport-BHs für Teens richtig messen, slide 3 of 3

Du bevorzugst Sport-BHs ohne Körbchen?


Dann verwende unsere zweite Tabelle, um deine Brustkorbmaße in internationale Größen umzurechnen. ✨

Du weißt nicht, wie du deinen Brustkorb richtig misst? In unserem Sport-BH-Guide für junge Athlet:innen findest du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

XS–1X (Zoll)

Sport-BH-Guide für Teens: Die Größe von Sport-BHs für Teens richtig messen
Sport-BH-Guide für Teens: Die Größe von Sport-BHs für Teens richtig messen

XS–1X (cm)

Sport-BH-Guide für Teens: Die Größe von Sport-BHs für Teens richtig messen
Sport-BH-Guide für Teens: Die Größe von Sport-BHs für Teens richtig messen

Große Größen (Zoll) (cm)

Große Größen (Zoll)

Sport-BH-Guide für Teens: Die Größe von Sport-BHs für Teens richtig messen
Sport-BH-Guide für Teens: Die Größe von Sport-BHs für Teens richtig messen

Große Größen (cm)

Sport-BH-Guide für Teens: Die Größe von Sport-BHs für Teens richtig messen

Drei Tipps für die richtige Passform

  • Drei Tipps für die richtige Passform, Sport-BH-Guide für Teens: Die Größe von Sport-BHs für Teens richtig messen, slide 1 of 3
    1. Träger-Check

    Es sollten zwei Finger zwischen Träger und Körper passen. Falls der Sport-BH zu locker sitzt, probiere eine kleinere Größe. Schneiden die Träger in die Haut ein, probiere eine größere Größe.

  • Drei Tipps für die richtige Passform, Sport-BH-Guide für Teens: Die Größe von Sport-BHs für Teens richtig messen, slide 2 of 3
    2. Brustband-Check

    Es sollten bequem zwei Finger zwischen Unterbrustband und Körper passen. Wenn du deine Arme hebst, sollte das Band an Ort und Stelle bleiben und gerade über deinen Rippenbereich verlaufen.

  • Drei Tipps für die richtige Passform, Sport-BH-Guide für Teens: Die Größe von Sport-BHs für Teens richtig messen, slide 3 of 3
    3. Halt-Check

    Spring auf und ab! Deine Brust sollte sich dabei nur minimal bewegen. Achte darauf, dass du dich sicher fühlst und der Sport-BH die nötige Abdeckung bietet.

Die richtige Wahl beim Sport-BH

Die richtige Wahl beim Sport-BH

  • Die richtige Wahl beim Sport-BH, Sport-BH-Guide für Teens: Die Größe von Sport-BHs für Teens richtig messen, slide 1 of 3
    Der Körper verändert sich, der Sport-BH auch
  • Die richtige Wahl beim Sport-BH, Sport-BH-Guide für Teens: Die Größe von Sport-BHs für Teens richtig messen, slide 2 of 3
    So wählst du den perfekten Sport-BH
  • Die richtige Wahl beim Sport-BH, Sport-BH-Guide für Teens: Die Größe von Sport-BHs für Teens richtig messen, slide 3 of 3
    So wählst du den richtigen Nike Sport-BH für Yoga

Ursprünglich erschienen: 12. September 2024