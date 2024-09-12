Sport-BH-Guide für Teens: Die Größe von Sport-BHs für Teens richtig messen

ANDERS IST NORMAL: FINDE DEN PERFEKTEN SPORT-BH
Der richtige Sport-BH macht einen großen Unterschied. Unsere Körper sind verschieden und wir haben unterschiedliche Anforderungen. Daher brauchen wir auch unterschiedliche Arten von Halt und Tragekomfort.
In diesem Guide erfährst du alles über die verschiedenen Styles, Passformen und Größen, damit du genau weißt, welcher Sport-BH am besten zu dir passt. 🙌
ANDERS IST NORMAL:
FINDE DEN PERFEKTEN SPORT-BH
Der richtige Sport-BH macht einen großen Unterschied. Unsere Körper sind verschieden und wir haben unterschiedliche Anforderungen. Daher brauchen wir auch unterschiedliche Arten von Halt und Tragekomfort.
In diesem Guide erfährst du alles über die verschiedenen Styles, Passformen und Größen, damit du genau weißt, welcher Sport-BH am besten zu dir passt. 🙌
Mehr zum Thema "Halt" 🤝
Der richtige Halt sorgt für Tragekomfort und ein sicheres Gefühl. Für intensive Sportarten wie Laufen eignen sich Sport-BHs mit stärkerem Halt. Für Yoga oder einfach zum Chillen reichen Sport-BHs mit leichterem Halt. Hier kommt es auf die Details an! Weiter unten erfährst du, wie du die für dich richtige Größe findest. ✨
DIE FÜR DICH PERFEKTE PASSFORM
Um die richtige Sport-BH-Größe zu finden, ist es wichtig, dass du deine Brustkorb- und Körbchenmaße kennst. Wir verwenden zwei Arten von Größen: internationale Größen (XS–4XL) und traditionelle Größen, die auf bestimmten Maßen basieren.
Verwende das Tool unten, um deine perfekte Passform zu finden.
DIE FÜR DICH PERFEKTE PASSFORM
Um die richtige Sport-BH-Größe zu finden, ist es wichtig, dass du deine Brustkorb- und Körbchenmaße kennst. Wir verwenden zwei Arten von Größen: internationale Größen (XS–4XL) und traditionelle Größen, die auf bestimmten Maßen basieren.
Verwende das Tool unten, um deine perfekte Passform zu finden.
Miss zunächst deinen Unterbrustumfang
Miss rund um das untere Band des BHs direkt unter der Brust. Das Maßband sollte dabei eng anliegen. Runde das Ergebnis zum nächsten geraden Wert auf oder ab.
Miss nun deine Körbchengröße
Leg das Maßband um die breiteste Stelle deiner Brust. Miss vom Brustbein bis zu dem Punkt an der Seite, wo das Brustgewebe endet. Runde das Ergebnis im Zweifelsfall zum nächsten geraden Wert auf.
Deine Nike Sport-BH-Größe
Deine Antworten lassen darauf schließen, dass dir diese Sport-BH-Größe am besten passt.
Du kennst deine Körbchengröße bereits?
Sehr gut! Verwende die Tabelle unten, um sie in die gängige Sport-BH-Größe umzurechnen.
Finde die für dich perfekte Passform mit unserer internationalen Größentabelle. Wähle deine übliche Größe (XS–4XL) und dann deine Körbchengröße (A–G). Wenn du beispielsweise Größe M und C-Körbchen trägst, ist "M (C–E)" deine Größe.
XS–4X
XS (A–C) – 4X (F–G)
Du bevorzugst Sport-BHs ohne Körbchen?
Dann verwende unsere zweite Tabelle, um deine Brustkorbmaße in internationale Größen umzurechnen. ✨
Du weißt nicht, wie du deinen Brustkorb richtig misst? In unserem Sport-BH-Guide für junge Athlet:innen findest du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.