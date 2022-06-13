So setzt man eine Badekappe auf
Stylingtipps
Mit diesen Schritten kannst du eine Badekappe schnell und unkompliziert aufsetzen.
Eine Badekappe ist ein wichtiger Teil der Ausrüstung von Schwimmer:innen. Badekappen können den Widerstand im Wasser reduzieren, sie können verhindern, dass deine Haare durch Chlor geschädigt werden und sie können dafür sorgen, dass dir deine Haare nicht ins Gesicht oder ins Schwimmbecken fallen. Das Aufsetzen dieser kleinen Kappe aus Silikon mag einfach aussehen, wenn du jedoch nicht weißt, wie es richtig geht, kann es echt zu einer Herausforderung werden.
Die Badekappe sollte gut sitzen, bevor du ins Wasser springst, damit du dein Schwimmtraining richtig genießen kannst. Sieh dir diese bewährten Tipps von Nike an und erfahre, wie man eine Badekappe aufsetzt.
So trägt man eine Badekappe richtig
Eine neu gekaufte Badekappe hat normalerweise eine Falte in der Mitte, die von der Verpackung stammt. Wenn du die Badekappe richtig aufsetzt, sollte diese Falte in der Mitte deines Scheitels sitzen und gerade von hinten nach vorne verlaufen. (Stell dir diese Falte als Haifischflosse vor, die in dieselbe Richtung verläuft.)
Wenn die Falte in horizontale Richtung verläuft (also von Ohr zu Ohr), erzeugt die Badekappe einen größeren Widerstand im Wasser. Da einer der Vorteile einer Badekappe ist, dass sie den Widerstand beim Schwimmen reduziert, ist es wichtig, dass du sie richtig aufsetzt.
Achte darauf, dass du die Badekappe bis zur Mitte der Stirn und nicht einfach nur bis zum Haaransatz ziehst. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Badekappe auch dann auf deinem Kopf bleibt, wenn du in das Schwimmbecken springst und losschwimmst.
So befestigt man die Haare unter einer Badekappe
Wenn du lange Haare hast, dann binde sie zu einem Pferdeschwanz zusammen. Wenn deine Haare so lang sind, dass sie auch dann noch unter der Badekappe hervorschauen, wenn du sie zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden hast, dann fasse sie zu einem festen Knoten zusammen, der hoch sitzt (und nicht im Nacken).
Mache deine Haare etwas nass, nachdem du sie zu einem Knoten oder Pferdeschwanz zusammengebunden hast. Das Material der Badekappe gleitet besser über deine Haare, wenn diese nass sind. Wenn deine Haare trocken sind, kann es sein, dass die Badekappe schmerzhaft an Haarsträhnen zieht.
Tipp: Wenn du etwas Babypuder in deine Badekappe streust, kann das verhindern, dass die Badekappe beim Abnehmen an deinen Haaren zieht (außerdem ist auch das Aufsetzen einfacher).
Der einfachste Weg, eine Badekappe aufzusetzen
Jetzt da deine Haare zusammengebunden und vorbereitet sind, musst du deine Badekappe dehnen, ohne sie zu beschädigen oder deine Nägel in das Material zu graben. Nimm die Badekappe in beide Hände.
Beug dich leicht nach vorne und bring die Vorderseite der Badekappe über deine Stirn. Ziehe die Badekappe danach über deinen Kopf, bis sie bequem am Haaransatz im Nacken sitzt. Du benötigst wahrscheinlich einige Versuche, um es richtig zu machen. Wenn du es geschafft hast, dann achte darauf, dass sich alle deine Haare unter der Badekappe befinden und diese fest sitzt. Die Badekappe sollte ungefähr die Hälfte deiner Ohren bedecken.
Tipp: Obwohl Wettkampfschwimmer:innen ihre Schwimmbrillen möglicherweise vor ihrer Badekappe aufsetzen, um den Widerstand im Wasser noch weiter zu reduzieren und sicherzustellen, dass diese fest sitzen, können Schwimmbrillen auch über der Badekappe getragen werden. Entscheide dich für die Variante, die für dich bequemer ist.
Text: Claire Tak