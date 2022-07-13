So schwimmst du schneller – erklärt von Coaches

Mit Widerstandstraining außerhalb des Beckens kannst du deinen Zug und deine Körperhaltung im Wasser verbessern. Konzentrier dich dabei vor allem auf Beugeübungen (zum Beispiel Deadlifts), Kniebeugen, Balancieren auf einem Bein, Zugübungen (zum Beispiel Lat Pull-Downs) und Core-Übungen, wenn du schneller werden möchtest.

"Diese ganzen Bewegungen bringen sehr viel im Wasser", erklärt Lee Sommers, Krafttraining-Coach im Nation's Capital Swim Club, im Rockville-Montgomery Swim Club und bei All Star Aquatics. Beispielsweise sorgst du mit einem Training der Oberschenkelvorderseite für einen kraftvolleren Beinschlag. Durch eine stärkere Oberschenkelrückseite erreichst du mehr Ausdauer beim Schwimmen. "Je kräftiger die Beine und die Hüfte sind, desto mehr entlastest du deinen Oberkörper im Wasser", erklärt er.

Ein gut trainierter Latissimus ist wichtig für deine Zugtechnik, denn damit bist du in der Lage, beim Schwimmen mehr Wasser zu ziehen. Core-Übungen verbessern deine Zugeffizienz, sorgen für die richtige Körperhaltung und schützen dich vor Verletzungen, erklärt er weiter.

Auch Klimmzüge sind eine sinnvolle Übung für das Wasser. Laut einer im Jahr 2018 im The Journal of Strength and Conditioning Research veröffentlichten Studie lässt die Leistung bei Klimmzügen Rückschlüsse auf das Schwimmtempo zu. Klimmzüge scheinen ein Indikator für die Kraft im Oberkörper zu sein.

Probier es mit einer oder zwei Krafttrainingseinheiten pro Woche aus und erwäge, mit einer Personal Trainerin oder einem Personal Trainer zu trainieren, um ein passendes Programm zu entwickeln.