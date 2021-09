Ich kann dir mit Sicherheit sagen, dass es keinen Sinn hat, dir Sorgen zu machen, ob du dich wieder verletzt oder nicht. Denn das wirst du. Gelegentliche Verletzungen gehören zum Sport dazu, egal welchen du machst.



Treten die gleichen Verletzungen allerdings immer wieder auf, so wie es bei dir der Fall zu sein scheint, ist es Zeit, dem Problem auf den Grund zu gehen. Eine wiederholte Verletzung erklärt sich in der Regel damit, dass die erste Verletzung nicht richtig auskuriert wurde.



Das einzige Ziel, das du jetzt vor Augen haben solltest, ist, wieder völlig gesund zu werden. Bis du das erreicht hast, müssen alle anderen Ziele zurückgestellt werden. Keine persönlichen Rekorde. Keine Wettkämpfe. Kein Basketball-Match. Der Weg zur Besserung lässt sich nicht verkürzen und er lässt sich auch nicht überlisten. Um ihn erfolgreich zu bestreiten, musst du deine Einstellung zu den Verletzungen ändern.



Ich trainiere drei meiner Söhne im Mittelstreckenlauf. Mein Sohn Jakob hatte im Dezember 2019 eine schwere Verletzung – einen Ermüdungsbruch im unteren Rücken. Die Genesung sollte vier Monate dauern. Als wir davon erfuhren, sagte mir Jakob, dass er das brauche, um seine Motivation zu testen.



Er sah in der Verletzung kein Problem, sondern vielmehr eine Herausforderung, was ihn letztendlich stärker machen würde. Und er verlegte seinen Ehrgeiz vom Wettkampf auf die Genesung.



Jakob und ich begannen seinen Erholungsprozess mit Beweglichkeits- und Bauchmuskeltraining um 6 Uhr morgens am Tag nach der Verletzung. Es gab kein Herumlungern vor dem Fernseher und keine Zeit für Selbstmitleid. Je länger du das tut, desto schwieriger ist es, dich wieder aufzurappeln. In unserer Familie trainieren wir im Normalfall zweimal am Tag. Wenn wir uns von schweren Verletzungen erholen, trainieren wir dreimal am Tag. Dadurch, dass wir die Genesung wie einen Vollzeitjob betrachten, haben wir ein echtes Ziel vor Augen.



In den darauffolgenden vier Monaten versäumte Jakob keine einzige Reha-Session.