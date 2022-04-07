Physiotherapeutin für Beckenbodenbehandlung Ann Nwabuebo zum Thema Beckenboden

Trained Podcast: So stärkst du deinen Beckenboden mit Ann Nwabuebo
Coaching
Die Muskeln des Beckenbodens werden beim Training oft etwas vernachlässigt. Diese Expertin erklärt ihn uns genauer und erläutert, warum er so wichtig ist.
Trained ist ein Podcast über die neuesten Trends und Erkenntnisse zur ganzheitlichen Fitness.
Wie so viele Menschen, die Probleme mit dem Beckenboden haben, lebte auch Ann Nwabuebo, DPT, jahrelang unwissentlich mit ihren Beschwerden. Erst als eine Physiotherapeutin ihre Symptome wie Schmerzen und häufiges Wasserlassen als untypisch bezeichnete, wurde ihr bewusst, dass sie behandelbar waren. Schon nach wenigen Sitzungen spürte Dr. Ann eine Verbesserung – und wurde Rehabilitationstherapeutin mit Schwerpunkt Beckenboden, um anderen mit den gleichen Problemen zu helfen. In dieser Folge spricht die Gründerin und Geschäftsführerin von Body Connect Physical Therapy mit Moderatorin Jaclyn Byrer über das Stigma eines schwachen Beckenbodens, bietet Strategien zur Vorbeugung von Beschwerden an und erklärt, wann man professionelle Hilfe in Anspruch nehmen sollte. Mit ihren Übungen zur Kräftigung der Beckenbodenmuskeln hilft sie Menschen jeden Geschlechts und aller Fitnesslevels sowie Schwangeren und frischgebackenen Müttern, dass ein dysfunktionaler Beckenboden sie nicht in ihrem Alltag einschränkt.
"Hier geht es wirklich um Aufklärungsarbeit und um das Wissen, dass schwache Beckenbodenmuskeln behandelbar sind."
Ann Nwabuebo
DPT, spezialisierte Physiotherapeutin für den Beckenboden und Gründerin von Body Connect Physical Therapy
Hast du Fragen zu den Themen Mindset, Bewegung, Ernährung, Regeneration oder Schlaf? Möchtest du ein ganz bestimmtes Thema oder einen besonderen Gast für den Podcast vorschlagen? Dann schreib Jaclyn eine E-Mail an trained@nike.com. Vielleicht wird dein Vorschlag ja in einer der nächsten Folgen aufgegriffen.