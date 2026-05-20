Die ultimativen In-Ear-Kopfhörer für jedes Workout sind jetzt erhältlich: Die Nike x Powerbeats Pro 2

Die zusätzliche Funktionalität der Nike x Powerbeats Pro 2 im Vergleich zur Vorgängerversion macht die Ohrhörer zur ersten Wahl für eine Vielzahl von Aktivitäten und Sportler:innen:

Läufer:innen und andere Athlet:innen, die eine sichere Passform benötigen und nicht möchten, dass die Ohrhörer selbst bei intensiven Workouts herausfallen

Sportler:innen, die auf verschiedene Arten trainieren – Laufen, Radfahren, Krafttraining, Yoga, Dance-Fitness – und für alle Aktivitäten die gleichen Ohrhörer verwenden möchten

Nutzer:innen der Nike Run Club App, die Coaching und Laufstatistiken in Echtzeit über die Earbuds erhalten möchten, anstatt auf eine Fitnessuhr oder ein Handy schauen zu müssen

Sportler:innen, die Herzfrequenzdaten benötigen, um ihren Fortschritt zu verfolgen, und für diese Informationen nicht mehrere Geräte verwenden möchten

Die Nike x Powerbeats 2 Pro vereinen so viele wichtige Funktionen und Innovationen, dass Nike Athlet LeBron James die Special-Edition-Earbuds immer dann verwendet, wenn er Golf spielt.

„Ich bin seit dem ersten Tag mit den ursprünglichen Powerbeats Teil der Beats-Reise, und die Powerbeats Pro 2 bieten alles, was ich in meinem Alltag brauche, egal ob ich trainiere, mich erhole oder einfach nur meinem Leben nachgehe“, sagt er. „Das sind nicht nur meine Lieblings-Earbuds. Sie wurden für alle entwickelt, die bei der Leistung keine Kompromisse eingehen wollen.“