Nike Mad 90 Pack: Diese futuristischen Air Max-Interpretationen feiern die Vergangenheit des Fußballs
Produktneuheiten
Die neuesten exklusiven Air Max 90-Designs wurden von vier ikonischen Nike Fußballschuhen und historischen Momenten der globalen Fußballkultur inspiriert.
- Das Mad 90 Pack von Nike enthält vier vom Fußball inspirierte Versionen des legendären Air Max 90 Lifestyle-Sneakers, die den Fußballschuhen Nike Hypervenom, Mercurial Vapor 2002, Total 90 Laser und Tiempo sowie den Epochen des Sports, für die sie stehen, Tribut zollen.
- Passend zu jedem Style gibt es Bekleidungsdesigns für Fußball-Looks von Kopf bis Fuß, die von Fußball-Communitys auf der ganzen Welt inspiriert wurden.
- Die Schuh- und Bekleidungslinien des Nike Mad 90 Pack sind ab dem 11. Mai 2026 weltweit auf nike.com und bei ausgewählten Nike Einzelhandelspartnern erhältlich. Ab dem 21. Mai 2026 sind die Designs in ganz Nordamerika erhältlich.
Fans des Nike Air Max 90 und der Fußballkultur: Macht euch bereit für die Vereinigung! Mit dem Mad 90 Pack vereint Nike beides: eine exklusive Schuh- und Bekleidungskollektion, die den beliebten Lifestyle-Sneaker der 1990er-Jahre neu interpretiert und dabei an legendäre Nike Fußballschuhe sowie die historischen Momente im Fußball erinnert, für die sie stehen. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass es sich bei den Sneakern des Mad 90 Pack nicht um Fußballschuhe handelt, sondern um Air Max 90 Sneaker, die als Hommage an bedeutende Epochen der Fußballkultur entworfen wurden.
Das Mad 90 Pack besteht aus vier vom Fußball inspirierten Versionen des beliebten Air Max 90, die jeweils durch eigene, passende Bekleidungsdesigns ergänzt werden. Jede Version des Air Max 90 fängt den Charakter einer bestimmten Fußball-Ära ein und bietet Fans die Möglichkeit, diese Ära noch einmal zu erleben. Gleichzeitig werden diese nostalgischen Momente einer neuen Generation von Athlet:innen und Fußballfans nähergebracht.
Für wen ist das Mad 90 Pack geeignet?
Das Nike Mad 90 Pack eignet sich ideal für verschiedene Arten von Air Max-Sammlern. Es ist perfekt für eingefleischte Fans, die stets auf der Suche nach aufregenden, exklusiven Styles und limitierten Releases sind. Es spricht Fußballfans an, die in den Epochen des Sports aufgewachsen sind, in denen der Hypervenom, der Mercurial Vapor 2002, der Total 90 Laser oder der Tiempo ihre Blütezeit erlebten. Es ist außerdem perfekt für Kund:innen, die Fußballkultur und einzigartige Streetwear lieben.
Ein Blick auf die vier Schuh- und Bekleidungsdesigns des Nike Mad 90 Pack
Air Max 90 Hypervenom: Der Nike Air Max 90 Hypervenom orientiert sich am originalen Hypervenom: einem legendären Fußballschuh, der 2013 für Spieler:innen eingeführt wurde, entwickelt wurde, die das Spiel beherrschen wollten. Die neue Silhouette wurde sowohl vom originalen Hypervenom-Fußballschuh als auch vom Air Max 90 inspiriert. Sie besticht durch ein markantes orange-schwarzes Design mit durchgehenden Perforationen sowie einer orangefarbenen Skelett-Grafik, die sich, wie beim Original, vom Schwarz abhebt.
Passende Bekleidungsinspirationen: Der Air Max 90 Hypervenom passt perfekt zu Bekleidungsdesigns im Stil von Los Angeles – einer Stadt, die für Selbstverwirklichung, Durchsetzungskraft und den Zusammenhalt der Gemeinschaft steht.
Air Max 90 Mercurial: Der Nike Air Max 90 Mercurial orientiert sich am Mercurial Vapor 2002, einem klassischen Fußballschuh, der „Geschwindigkeit“ für Fußballspieler:innen und -fans neu definiert hat. Die neu interpretierte Air Max 90-Silhouette weist ähnliche fließende Linien und Farbverläufe auf wie der originale Mercurial. Der weiße Swoosh hebt sich vom schwarzen Schuh ab und auch die schwarze Lasche des Fußballschuhs erinnert an das Original. Außerdem sind die militärgrünen Akzente der originalen Fußballschuhe im Air-Element des Sneakers erkennbar. Im Gegensatz zum Fußballschuh, von dem dieser Sneaker inspiriert ist, verfügt diese Version über dezente orangefarbene Akzente.
Passende Bekleidungsinspirationen: Die passende Sportbekleidung zelebriert den zunehmenden weltweiten Erfolg der koreanischen Kultur.
Air Max 90 Total Laser 90: Der Nike Air Max 90 Total Laser 90 wurde vom Total 90 Laser inspiriert, einem klassischen Fußballschuh, der in den 2000er-Jahren den Spielstil vieler führender Fußballspieler:innen repräsentierte. Mit seinen leuchtend gelben Akzenten und dem schwarzen Swoosh ähnelt der Air Max Laser 90 den früheren Fußballschuhen der Air Max-Linie. Auch andere Details greifen das Original auf, darunter die legendäre Skelettgrafik, die bei der Air Max-Version durch die transparente Gummi-Außensohle sichtbar wird. Das vordere Obermaterial dieses neuen, exklusiven Modells ist, genau wie die legendären Stollen, die es repräsentiert, komplett schwarz. Der nach unten verlaufende Zehenbereich erinnert stark an das Originaldesign. Anstelle des klassischen Nike Air-Abzeichens an der Ferse ist das Total 90 Branding in Schwarz gehalten. Ein roter Akzent hinter der Lasche ersetzt das originale rote Innenfutter und verbindet die beiden Teile.
Passende Bekleidungsinspirationen: Auch bei den Total 90-Bekleidungsstücken ist Gelb eine dominierende Farbe. Sie erinnern an die Nike-Fußballbekleidung aus den frühen 2000er-Jahren, durch die die englische Fußballkultur weltweit bekannt wurde.
Air Max 90 Tiempo: Der Air Max 90 Tiempo bringt die ursprüngliche Energie des Nike Tiempo aus dem Jahr 2005 zurück. Diese moderne Interpretation des Air Max 90 vereint die für den originalen Tiempo charakteristischen Details wie das hochwertige Leder, die Nähte, die Rautensteppung und das Kragenfutter mit einem zeitgemäßen Design, das einen rebellischen Touch vermittelt. Die Air Max-Version ist, genau wie das Original, schwarz mit einem weißen Swoosh. Grüne Akzente sorgen für einen dezenten Farbtupfer.
Passende Bekleidungsinspirationen: Die passenden Sportbekleidungsstücke der Tiempo-Kollektion sind eine Hommage an die Fußballkultur mit einem ausgefallenen chinesischen Punkrock-Flair.
Erscheinungsdaten und -orte des Nike Mad 90 Pack
Die Schuhe und Bekleidungsstücke des Nike Mad 90 Pack sind ab dem 11. Mai 2026 weltweit auf nike.com und bei ausgewählten Nike Einzelhandelspartnern sowie ab dem 21. Mai 2026 in ganz Nordamerika erhältlich.
FAQ
Was ist das Nike Mad 90 Pack?
Das Nike Mad 90 Pack ist eine Kollektion aus vier vom Fußball inspirierten Versionen des beliebten Air Max 90, die jeweils durch eigene, passende Bekleidungsdesigns ergänzt werden.
Welche Schuhe sind im Nike Mad 90 Pack enthalten?
Das Nike Mad 90 Pack enthält den Hypervenom, den Mercurial Vapor 2002, den Total 90 Laser und den Tiempo – alles exklusive Nike Air Max-Modelle, die von den Originalen inspiriert sind.
Sind die Schuhe des Mad 90 Packs Fußballschuhe mit Stollen oder Sneaker?
Die Schuhe des Mad 90 Pack sind Sneaker, die von legendären Fußballschuhen und Epochen des Sports inspiriert wurden. Es handelt sich nicht um Fußballschuhe mit Stollen.
Wann kommt das Nike Mad 90 Pack auf den Markt?
Die Schuhe und Bekleidungsstücke des Nike Mad 90 Pack sind ab dem 11. Mai 2026 weltweit und ab dem 21. Mai 2026 in ganz Nordamerika erhältlich.
Wo kann ich das Nike Mad 90 Pack kaufen?
Das Nike Mad 90 Pack ist auf nike.com und bei ausgewählten Nike Einzelhandelspartnern erhältlich.