Nike Kobe 10 Protro: 2015er-Design neu aufgelegt
Produktneuheiten
Mehr als 10 Jahre, nachdem Kobe Bryant den 10 zum ersten Mal schnürte, kommt der Kobe 10 Protro auf den Markt – mit neuem, flexiblem und atmungsaktivem Mesh-Obermaterial, verbesserter Dämpfung und einem Traktionssystem, das speziell für den Basketball von heute entwickelt wurde.
Der Nike Kobe 10 Protro ist da. Der Kobe 10 kam erstmals im Jahr 2015 auf den Markt und kehrt nun als Protro (Performance Retro) mit deutlichen Verbesserungen an Obermaterial, Dämpfung, Traktion und Außensohle zurück. Dies ist keine Neuauflage. Jeder Teil des Schuhs wurde sorgfältig durchdacht, getestet und verbessert.
Wichtigste Punkte auf einen Blick
- Der Nike Kobe 10 Protro verfügt über ein überarbeitetes Obermaterial aus speziell entwickeltem Mesh mit verbesserter Atmungsaktivität und Flexibilität.
- Cushlon 3.0 ersetzt den Schaumstoff in der Mittelsohle des Original-Modells, während ein neuer durchgehender Zoom Strobel für ein besseres Spielgefühl und mehr Reaktionsfreudigkeit sorgt.
- Das Traktionsprofil der Außensohle wurde mithilfe computergestützter Designverfahren neu gestaltet, wobei die ursprüngliche Designidee beibehalten wurde.
- Das Carbonfaser-Element im Vorfußbereich – ein stilprägendes Detail des Kobe 10, das für mehr Stabilität sorgt – wurde unverändert übernommen.
- Im Jahr 2027 erscheint außerdem eine Flyknit-Version des Kobe 10 Protro, die eine dynamischere Passform bietet und anstelle von Cushlon 3.0 im Sohlenbereich mit ZoomX-Schaumstoff ausgestattet ist.
- Der Kobe 10 Protro wird in der Farbgebung Halo gelauncht und viele weitere werden folgen, darunter auch einige klassische Colorways.
Was ist neu am Nike Kobe 10 Protro?
Der Protro-Prozess hat ein klares Ziel. Wie das Kobe-Produktteam es formulierte:
"Jedes Mal, wenn wir ein Protro-Modell entwickeln, wollen wir jeden Teil des Schuhs überarbeiten. Vom Obermaterial bis zur Sohle möchten wir sinnvolle Verbesserungen vornehmen.“
Hier erfährst du, was sich am Kobe 10 geändert hat und warum.
Obermaterial: Atmungsaktiver, flexibler
Der ursprüngliche Kobe 10 war der erste Schuh der Kobe-Serie, bei dem ein nahtloses Textil-Obermaterial zum Einsatz kam. Der Protro behält diese Richtung bei, geht aber noch einen Schritt weiter. Das speziell entwickelte Mesh wurde neu gestaltet und verfügt nun über eine konturierte Verstärkungsstruktur mit sichtbaren Mesh-Fenstern am Schafft und an der Seite des Schuhs. Man kann die verschiedenen Schichten sehen und spürt den Unterschied beim Beugen des Fußes.
Laut dem Kobe-Produktteam war das Ziel, den Schuh "bewusst auf das Wesentliche zu reduzieren, aber trotzdem den gleichen Halt zu bieten, damit er atmungsaktiver ist".
Ein eng anliegendes Band über dem Vorfuß erhält die Stabilität trotz des reduzierten Materials, damit die Atmungsaktivität nicht auf Kosten des Halts geht. Außerdem wurde der Leisten im Vorfußbereich etwas verbreitert, um mehr Platz zu schaffen.
Mittelsohle: Cushlon 3.0 und ein durchgehender Zoom Strobel
Beim ursprünglichen Kobe 10 kam Lunarlon-Schaumstoff mit einem Zoom-Element im Fersenbereich zum Einsatz. Beim Protro wird dieser durch den neueren, reaktionsfreudieren Cushlon 3.0 ersetzt, der in einen weicheren Außenrahmen eingebettet ist. Die TPU-Umrandung hält den Schaumstoff unter Belastung zusammen – ohne sie neigen weichere Schaumstoffe dazu, Energie zu absorbieren, anstatt sie zurückzugeben.
Die größere Neuerung ist der durchgehende Zoom Strobel, eine dünne Dämpfungsschicht, die in das Fußbett integriert ist. Da er näher am Fuß positioniert ist als ein von unten eingesetztes Zoom-Element, sorgt er für ein reaktionsfreudiges, gedämpftes Tragegefühl über die gesamte Länge des Fußbetts, insbesondere im Vorfußbereich, der sich beim Originalmodell nach längerem Tragen manchmal etwas dünn anfühlte. Diese Anpassung hat sich bereits bei anderen Basketballmodellen von Nike bewährt und bringt das Fußbett des Kobe 10 Protro auf den neuesten Stand.
Außensohle: Generative Traktion, optimiert für das Spiel von heute
Der Kobe 10 galt bei seiner Einführung als Bester seiner Klasse in Sachen Traktion, aber wie das Produktteam anmerkt, war er "der Beste seiner Klasse zu jener Zeit".
Als sie das ursprüngliche Profil während der Entwicklung des Protro einem Praxistest unterzogen, entsprachen die Ergebnisse nicht den Anforderungen. Also sahen sie sich die Unterlagen des ursprünglichen Designs an.
Was sie herausfanden, war aufschlussreich. Die ursprüngliche Außensohle basierte auf einem Traktionsprofil, das auf Bewegungsdaten des Nike Sport Research Lab basierte und nicht willkürlich entworfen worden war. Der Protro greift diese Logik wieder auf. Die Lamellen verlaufen von der Ferse bis zum Vorfuß und sorgen für Halt an den Seiten und in der Mitte, während die senkrechten Lamellen das Abbremsen nach vorne und hinten ermöglichen. Optisch unterscheidet er sich vom Original, aber die Wissenschaft dahinter ist die gleiche.
Tragetests zwischen der ersten und der zweiten Entwicklungsrunde zeigten eine signifikante Verbesserung bei den Traktionswerten.
"Wir sind gezielt vorgegangen, und es war wissenschaftlich fundiert", sagte ein Mitglied des Kobe-Produktteams.
Was bleibt gleich?
Das Carbonfaser-Element im Vorfußbereich, das sich unter der Umrandung in der Nähe des kleinen Zehs befindet für seitlichen Halt bei Richtungswechseln, bleibt unverändert. Es ist eines der bekanntesten Konstruktionsmerkmale des Kobe 10 und wurde unverändert in den Protro übernommen.
Auch die klassische Kobe-Botschaft bleibt erhalten. Das ist der versteckte geprägte Schriftzug, den Kobe auf verschiedenen Versionen der Mittelsohle seiner Schuhmodelle anbringt. Die Message: Durchhalten und siegen.
Kobe 10 Protro: Speziell entwickeltes Mesh vs. Flyknit
Der Kobe 10 Protro ist in zwei verschiedenen Obermaterial-Varianten erhältlich. Welche die richtige für dich ist, hängt davon ab, was du suchst.
Die Version aus speziell entwickeltem Mesh ist ideal für jeden Tag. Sie ist gedämpft, reaktionsfreudig und fürs Spielen gemacht. Die Farbgebung erzählt eine Geschichte durch Prints und Behandlungen des Obermaterials. Du siehst also schon von außen, was du bekommst.
Die Flyknit-Version ist das Elite-Modell. Das Obermaterial umschließt den Fuß noch präziser, die Dämpfung – ZoomX statt Cushlon – ist leichter und reaktionsfreudiger und mit den verstellbaren Schnürsenkeln kannst du die Passform individuell anpassen.
Das Produktteam verfolgte die Entwicklung des Flyknit innerhalb der Kobe-Produktlinie bis zu seinen Anfängen zurück:
"Die Elite-Modelle kamen zur Zeit der Playoffs auf den Markt", sagte Kobe-Produktmanager Indy Ashford. "Kobe war immer darauf bedacht, sich einen Vorteil zu verschaffen – und sei es auch nur eine Sekunde –, um sich schneller drehen oder etwas schneller reagieren zu können."
Termine für den Release des Nike Kobe 10 Protro
Die Kobe 10 Protro-Modelle kommen im Laufe der Jahre 2026 und 2027 auf den Markt. Zuerst werden die Modelle mit speziell entwickeltem Mesh auf den Markt gebracht; die Flyknit-Modelle folgen 2027. Die Release-Termine werden vor jedem Drop über Nike SNKRS und Nike.com bekannt gegeben.
Nike Kobe 10 Protro: FAQ
Welche Termine gibt es für den Release des Kobe 10 Protro?
Die Kobe 10 Protro-Modelle kommen im Laufe der Jahre 2026 und 2027 auf den Markt. Zuerst werden die Modelle mit speziell entwickeltem Mesh auf den Markt gebracht; die Flyknit-Modelle folgen später. Die genauen Termine werden vor jedem Drop auf Nike SNKRS und Nike.com bekannt gegeben.
In welchen Farbgebungen erscheint der Kobe 10 Protro?
Zu den bestätigten Farbgebungen des Kobe 10 Protro gehören Halo und Blue Lagoon. Weitere Farbgebungen werden im Laufe des Release-Zeitplans bekannt gegeben.
Was ist der Unterschied zwischen dem Kobe 10 Protro mit speziell entwickeltem Mesh und dem Flyknit?
Die Version mit speziell entwickeltem Mesh ist mit Cushlon 3.0-Schaumstoff und einem durchgehenden Zoom Strobel ausgestattet. Es ist die Variante mit dem auffälligeren Design und liegt im niedrigeren Preissegment. Die Flyknit-Version verfügt über ZoomX-Schaumstoff für ein leichteres, reaktionsfreudigeres Tragegefühl, eine Flyknit-Konstruktion mit funktionalen Zonen für eine dynamische Passform sowie Fasern für individuell anpassbaren Halt.
Was ist der Kobe Protro?
Die Kobe Protro-Modelle sind aktualisierte Versionen von Kobe Bryants ursprünglichem Signature-Schuh. Jeder Protro nimmt moderne Performance-Technologien, wie neue Schaumstoffe, Materialien und Traktionsprofile, in das ursprüngliche Kobe-Design auf. Zu den Releases des Kobe Protro gehörten der Kobe 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 – und jetzt der Kobe 10.
Was bedeutet die versteckte Botschaft auf dem Kobe 10?
Eine versteckte Botschaft hat Kobe Bryant bereits seit dem Kobe 5 in seine Schuhe integriert. Auf dem Kobe 10 lautet sie: Durchhalten und siegen. Der Schriftzug ist in die Mittelsohle eingeprägt und wurde für den Protro übernommen.