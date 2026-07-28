Jetzt neu: Die erste Nike Signature Collection von Keely Hodgkinson mit Laufschuhen und -Kleidung

Neben den Laufschuh-Optionen bietet die Keely Hodgkinson Kollektion eine kleine Auswahl an passender Bekleidung für einen Komplettlook. Die AeroSwift- und Pro Sculpt-Sets bestehen aus innovativen Nike Materialien und spiegeln den Stil der berühmten Sportlerin wider – mit der Funktionalität, die Läufer:innen brauchen.

AeroSwift-Set : Fühl dich wie Hodgkinson, wenn du das AeroSwift-Kurzoberteil mit Tasche und die engen 12,5 cm langen Shorts anziehst. Diese hochwertigen Performance-Kleidungsstücke sind alles andere als basic. Dank der Dri-FIT ADV-Technologie sorgt dieses Set auch in der Sommerhitze für ein kühles, trockenes Tragegefühl. Praktische Aufbewahrungstaschen bieten Platz für alles, was du am Wettkampftag brauchst, während die Passform jedes Teils dafür sorgt, dass es an Ort und Stelle bleibt und du dich wohl fühlst.

Nike Pro Sculpt-Set : Für alle, die mehr bedecken möchten, bietet die Kollektion das Nike Pro Sculpt-Longsleeve und die 12,5 cm langen Pro Sculpt-Shorts. Die farblich abgestimmten Grafiken und der auffällige Swoosh aus Satin sind alles andere als gewöhnlich. Dezente Designdetails, darunter ihr Nike Signature-Tornado-Logo, erinnern an die Namensgeberin des Sets.