NBA-Spieler DeMar DeRozan zur Entstigmatisierung psychischer Krankheiten

Trained Podcast: Erheb deine Stimme mit DeMar DeRozan
Coaching
Als DeMar DeRozan seine Belastungsgrenze erreichte, trug dies dazu bei, das Stigma um Athlet:innen und psychische Gesundheit zu brechen. Hier erfährst du mehr.
Trained ist ein Podcast über die neuesten Trends und Erkenntnisse zur ganzheitlichen Fitness.
Im Februar 2018 schockierte der NBA-Star DeMar DeRozan die Welt, als er twitterte: "Meine Depression hat die Oberhand über mich gewonnen." Er postete diese Nachricht zwar aus einem Impuls heraus, doch die Auswirkungen auf das Stigma, das Athlet:innen und psychische Gesundheit umgibt, waren weitreichend. In dieser Folge spricht DeMar mit der Moderatorin Jaclyn Byrer darüber, wie er durch das Eingestehen seiner Depression Erleichterung verspürte und wie er die Branche dazu brachte, psychischer Gesundheit eine höhere Priorität einzuräumen. Er erzählt auch von den nicht immer einfachen Erfahrungen, die er in seiner Kindheit gemacht hat, und spricht darüber, wie er Niederlagen auf dem Spielfeld und den Verlust seines Vaters überwunden hat. DeMars Mut, verletzlich zu sein, hat ihm einen mentalen Vorteil im Basketball und im Leben verschafft. Heute nutzt er seine Plattform, um andere Athlet:innen dazu zu ermutigen, ihre Stimme zu erheben – und um der nächsten Generation Selbstliebe, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen zu vermitteln.
"Wir haben nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung, daher sollten wir versuchen, ein Vermächtnis in diesem Spiel zu hinterlassen."
DeMar DeRozan
Vierfacher NBA-All-Star und Spieler bei den Chicago Bulls
Hast du Fragen zu den Themen Mindset, Bewegung, Ernährung, Regeneration oder Schlaf? Möchtest du ein ganz bestimmtes Thema oder einen besonderen Gast für den Podcast vorschlagen? Dann schreib Jaclyn eine E-Mail an trained@nike.com. Vielleicht wird dein Vorschlag ja in einer der nächsten Folgen aufgegriffen.