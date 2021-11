Das ist die London Super 5s League

Die Super 5 League ist Fußball-Community von Fünfer-Teams, die im Stadtbezirk Hackney in East London gegründet wurde. Sie ist Frauen und Personen mit nicht-binärer Geschlechtsidentität gewidmet, die zuvor ausgegrenzt wurden, aber nun in ihrer eigenen Liga auf ihre eigene Art Fußball spielen.



Die Pandemie hat den Frauenfußball besonders hart getroffen und den Unterschied zwischen den Geschlechtern in diesem Sport noch deutlicher gemacht. Die Frauen der Super 5 League treten jetzt aus diesem Schatten und definieren die Fußballkultur für alle neu. Alle haben eins gemeinsam, ob es ihnen bewusst ist oder nicht: einen rebellischen Geist. Sie spielen in erster Linie Fußball, doch damit ebenen sie den Weg für junge Mädchen und motivieren sie, in ihre Fußstapfen zu treten.