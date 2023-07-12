Kein Pride, kein Sport: Joy Run Collective

Die LGBTQIA+ Community gab es schon immer – sie hat Grenzen überwunden, indem sie sich mutig und ausdrucksstark für Innovationen, Begeisterung und Lebensfreude eingesetzt hat. Wir stellen die Athlet:innen* und Kollektive vor, die dauerhafte und positive Zeichen im Sport setzen, damit sich zukünftige Generationen angenommen und befähigt fühlen, sich genauso frei zu bewegen wie alle anderen.



Falls du noch nichts von der Joy Run Collective in Berlin gehört hast, stellen wir sie dir hier vor. Diese inspirierende Community wurde von Huyen (sie/ihr) gegründet, nachdem sie beim Laufen feststellte, wie positiv sich der Sport auf ihr Selbstvertrauen auswirkt. Die Joy Run Collective macht sich für BIPOC* und queere Menschen stark und hat es sich zum Ziel gesetzt, mehr queere Menschen für den Laufsport zu begeistern.



Diese inklusive Gruppe bietet Menschen, die ihre Freude an der Bewegung frei ausleben wollen, ein sicheres und positives Umfeld. Die Joy Run Collective ist dabei, die Laufszene in Berlin zu revolutionieren und ein Umfeld zu schaffen, in dem sich künftige Generationen beim Laufen sicher und wohlfühlen können.