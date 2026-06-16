Die Jordan Brand präsentiert: "The One" 2026

THE ONE GEHT IN DIE NÄCHSTE RUNDE: DAS GLOBALE 1-ON-1-TURNIER SUCHT DIE BESTEN SPIELER:INNEN DER WELT
Aller guten Dinge sind drei: The One bringt die nächste Hooper-Generation an die Weltspitze. Kein Team. Keine Hilfe. Nur du, dein:e Gegner:in und die Frage, wer den Sieg mehr will.
The One 2026
ÜBER DAS EVENT
Am 29. August steuert "The One", ein Turnier der Jordan Brand, auf sein großes Finale in Shanghai zu. Teilnehmen können Hooper:innen zwischen 14 und 18 Jahren. Die regionalen Qualifier finden in über 20 Städten in Europa, Asien und Nordamerika statt, wobei sich die stärksten Spieler:innen für die Global Finals qualifizieren. Wer sich im Finale der jeweiligen Kategorie durchsetzt, sichert sich den Titel "The One" und wird offizielle:r Brand Ambassador von Jordan.
Dieses Turnier ist weit mehr als das beste 1-on-1-Event der Welt. "The One" verbindet Basketball mit Live-Auftritten international erfolgreicher Musiker:innen. Gleichzeitig bekommen Nachwuchstalente aus der Community beim Design-Wettbewerb die Chance, den AJ1 neu zu gestalten und sich auf der Weltbühne einen Namen zu machen. Und da die Jordan Brand hinter all dem steht, sind exklusive Überraschungen vorprogrammiert.
DAS WICHTIGSTE VORWEG
- "The One" ist ein globales Basketballturnier.
- Die Qualifier sind offen für Basketballspieler:innen im Alter von 14 bis 18 Jahren.
- Die Turniere für Jungs und Mädchen werden getrennt ausgetragen.
- Die Qualifikationsrunden finden in Europa, Asien und Nordamerika statt.
- Das Finale ist für den 29. August in Shanghai angesetzt.
- Die Sieger:innen steigen als offizielle Brand Ambassador bei Jordan ein.
DIE REGELN
- Gespielt wird bis 23 Punkte oder auf Zeit (8 Minuten) – je nachdem, was zuerst eintritt.
- Körbe zählen 2 oder 3 Punkte.
- 9-Sekunden-Zeitlimit pro Angriff. Die Uhr tickt, sobald der Ball gecleart wurde oder das angreifende Team den Ball nach dem Check berührt.
- Die Uhr wird nicht gestoppt, mit Ausnahme der letzten Minute.
DIE CHAMPIONS VON THE ONE
DER WEG ZUM FINALE
Die Qualifier finden in über 20 Städten weltweit statt. Wer sich fürs Finale qualifiziert, reist am 29. August nach Shanghai, wo es um den Titel als beste:r 1-gegen-1-Spieler:in der Welt geht.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist das The One-Turnier?
The One ist ein globales 1-on-1-Basketballturnier, das jedes Jahr unter Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren ausgetragen wird. Die regionalen Qualifier finden in über 20 Städten weltweit statt. Wer sich durchsetzt, fliegt im August zum Live-Finale nach Shanghai. Ausgerichtet wird das Turnier von der Jordan Brand, der auf Michael Jordans Legacy aufgebauten Nike Marke. Das Event findet dieses Jahr bereits zum dritten Mal statt.
Wer kann mitmachen?
The One ist offen für alle Basketballer:innen zwischen 14 und 18 Jahren. Gespielt wird in getrennten Gruppen für Jungs und Mädchen, und beide spielen um ihren eigenen Champion-Titel.
Warum wird 1-on-1 gespielt?
Das 1-on-1 bildete das Fundament für Michael Jordans Karriere. Die Battles im Hinterhof mit seinem Bruder Larry weckten MJs unerbittlichen Ehrgeiz. Heute knüpft die Jordan Brand an diese Legacy an und sucht weltweit nach Hooper:innen mit demselben Siegeswillen.
Welche Regeln gelten?
- Gespielt wird bis 23 Punkte oder auf Zeit (8 Minuten) – je nachdem, was zuerst eintritt.
- Körbe zählen 2 oder 3 Punkte.
- 9-Sekunden-Zeitlimit pro Angriff. Die Uhr tickt, sobald der Ball gecleart wurde oder das angreifende Team den Ball nach dem Check berührt.
- Die Uhr wird nicht gestoppt, mit Ausnahme der letzten Minute.
- In der letzten Minute stoppt die Uhr bei jedem Pfiff, jedem Korb und jeder Verletzung.
- Bei Freiwürfen läuft die Uhr weiter, außer in der letzten Spielminute.
- Alle Spieler:innen haben ein 20-Sekunden-Timeout pro Spiel. Das geht nur bei eigenem Ballbesitz oder bei Spielunterbrechung. Das Timeout muss in der regulären Spielzeit genutzt werden und gilt nicht für die Verlängerung.
- Der Ball ist mit dem Check sofort im Spiel und die Shot Clock läuft.
- Wer einen Korb erzielt, bleibt im Ballbesitz (Make it, take it).
- Geht der Wurf daneben, ist der Ball für beide frei.
- Ein defensiver Rebound gilt als Wechsel des Ballbesitzes und der Ball ist sofort frei. Du hast 5 Sekunden, um den Ball hinter die Dreierlinie zu bringen, und die Verteidigung darf dich dabei nicht daran hindern. Die Schiris zählen die 5 Sekunden an, sobald der Rebound gesichert ist.
- Jeder Wurfversuch, der den Ring verfehlt, muss ebenfalls hinter die Dreierlinie gebracht werden.
- Wirst du bei einem Wurfversuch gefoult, bekommst du einen Freiwurf, der 1 Punkt zählt.
- Es gibt keine zusätzlichen Freiwürfe nach einem Korb.
- Das vierte Foul führt zum Bonus, wodurch gefoulte Spieler:innen einen Freiwurf für 1 Punkt erhalten.
- Bei einem erfolgreichen Freiwurf bleibst du im Ballbesitz und das Spiel wird per Check-Ball fortgesetzt.
- Geht der Freiwurf daneben, bekommt die Gegenseite den Ball und es geht weiter per Check-Ball.
- Die Schiris geben bei jedem Check-Ball das Signal zum Weiterspielen.
- In der Verlängerung entscheidet der nächste Treffer über den Sieg, wobei der Ballbesitz per Münzwurf ausgelost wird.
- Ein Freiwurf kann das Spiel direkt beenden.
- Bei verletzungsbedingtem Abbruch gewinnt die verbleibende Spielerin bzw. der verbleibende Spieler automatisch.
- Jedes Foul, das nicht als reguläre Basketball-Aktion gewertet wird, führt zu einem Freiwurf und anschließendem Ballbesitz – unabhängig davon, ob der Korb zählt oder nicht.
- Es ist verboten, eine:n Gegenspieler:in in zwei aufeinanderfolgenden Angriffen mit dem Rücken zum Korb in die Zone zurückzudrängen.
- Ein solches "Backdown" liegt offiziell vor, wenn mit dem Rücken zum Korb drei Dribblings in Folge angesetzt werden. Beim ersten Mal geben die Sibirisch eine Verwarnung. Kommt es im anschließenden Ballbesitz erneut dazu, folgt beim dritten Dribbling der sofortige Ballverlust.
Was gewinnen die Sieger:innen?
Die Sieger:innen sichern sich den Titel "The One". Sie erhalten ein Preisgeld, werden das Gesicht einer weltweiten Kampagne und treten der Jordan Family offiziell als Brand Ambassador bei.
Wer hat den Titel schon abgeräumt?
Die Champions von 2025 sind Rose Simpson und Terron Williams. Davor, im Jahr 2024, haben Tatianna Griffin und Steve Bah das Turnier gewonnen.
Wann und wo wird das Finale ausgetragen?
Das Finale 2026 wird am 29. August in Shanghai ausgetragen. Die besten Spieler:innen aus über 20 Städten kämpfen in Play-in- und K.-o.-Runden um den Einzug in die Championship-Games der Jungs und Mädchen.
In welchen Städten wurde "The One" schon ausgetragen?
In den vergangenen Jahren wurde das Finale von "The One" in Paris und New York ausgetragen.
Können Fans beim Qualifier und Finale dabei sein?
Ja, klar. Hier findest du eine Übersicht aller teilnehmenden Städte.
Europa: Madrid, Ljubljana, Belgrad, Paris und London.
Asien: Tokio, Nagoya, Cebu, Manila, Guangzhou, Dongguan, Hangzhou, Chengdu, Xi’an, Shanghai, Taipeh, Peking, Wuhan
Nordamerika: Chicago, New York City, Los Angeles
Wo kann ich die Events mitverfolgen oder anschauen?
Folge @jumpman23 für alle Updates und Infos.
Wie läuft die Anmeldung ab, wenn ich als Pressevertreter:in bei "The One" dabei sein möchte?
Weitere Infos hierzu bekommst unter theonejordanbrand@dkcnews.com.