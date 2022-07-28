Jaelin Howell: Der Übergang zum professionellen Fußball

Wie so viele von uns fing auch Jaelin Howell an, Fußball zu spielen, bevor sie überhaupt lesen konnte. Aber sie gehörte zu den wenigen, die es in die erste Auswahl einer Spitzenmannschaft – in ihrem Fall des Racing Louisville FC – und in die US-Nationalmannschaft schaffen. In dieser Folge erzählt der aufsteigende Fußballstar im Gespräch mit Moderatorin Jaclyn Byrer, wie ihr Weg dorthin aussah: der Vorteil, aus einer Familie voller Sportler:innen zu stammen, die Härten des Collegesports und wie sie es von der Vereinsspielerin zur NCAA-Spielerin und schließlich zum Profi geschafft hat. Sie berichtet, was sie von den Frauen gelernt hat, die ihr den Weg geebnet haben, was für ein Gefühl es ist, mit den Stars zu spielen, die man als Kind bewundert hat, und was sie selbst der nachfolgenden Generation hinterlassen möchte.