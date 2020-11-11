Inversionen beim Yoga: Tipps und Übungen für den Einstieg

Als Inversionen bezeichnet man beim Yoga sämtliche Posen, die die Hüfte höher als das Herz und das Herz höher als den Kopf bringen. Vielleicht hast du eher so eine Erklärung statt der Antwort von Branden erwartet. Aber sein Ansatz hat einen wichtigen, ganzheitlichen Kern: den Grund, warum du Überkopfposen in deine Workoutroutine integrieren solltest.



Zusätzlich zu den positiven Aspekten, die Collinsworth erwähnt, bieten Inversionen auch große physische und physiologische Vorteile. BMC Research Notes veröffentlichte eine Pilotstudie, bei der die Teilnehmenden im Rahmen eines achtwöchigen Yogaprogramms anfänglich sieben Minuten und dann schrittweise immer länger auf dem Kopf standen – zum Schluss waren es 20 Minuten. Die meisten von ihnen zeigten abends eine deutlich erhöhte Herzfrequenzvariabilität, d. h., sie befanden sich länger im sogenannten parasympathischen Zustand, also im Ruhe- und Verdauungsmodus des Körpers. In diesem Zustand verringern sich Herzfrequenz, Blutdruck und Stress, die Muskeln entspannen sich und die Energiespeicher nehmen zu. Einfach ausgedrückt: Inversionen können einen regenerierenden Effekt auf das automatische Nervensystem haben.