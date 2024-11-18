Nike Athletin: India Sardjoe

India Sardjoe
2022 revolutionierte B-Girl India die Welt des Breakdance. In nur sechs Monaten stellte B-Girl India die Szene auf den Kopf: Sie gewann im Alter von nur 15 Jahren zunächst die niederländischen Meisterschaften und wurde dann Europa- und Weltmeisterin. Doch das war erst der Anfang.
Letzte Aktualisierung: 7. August 2026
2 Min. Lesezeit
India Sardjoe
Disziplin: Breakdance
Nationalität: Niederländisch
Geboren: 19.05.2006
"Ich gewinne, um innerlich zu wachsen. So gehe ich mit Höhen und Tiefen um. Die harte Arbeit zahlt sich aus."
India beweist bei jeder Drehung, Wende und Rolle Nervenstärke – schon früh musste sie lernen, sich als einziges Mädchen in einer reinen Jungen-Fußballmannschaft zu behaupten, und diesen Mut hat sie sich bis heute bewahrt. Überzeuge dich selbst von ihren Fähigkeiten – aber auf eigene Gefahr.
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