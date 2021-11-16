Die AntetokounBros Academy in Action

Giannis Antetokounmpo ist einer der NBA-Spieler, über die am meisten gesprochen wird. Er ist ein MVP. Er ist ein Champion. Er ist der Greek Freak! Aber abseits des Courts hat er etwas ganz Besonderes geschaffen: die AntetokounBros Academy.



Giannis' Leidenschaft mag der Basketball sein, aber sein Ziel ist es, einen Raum zu schaffen, in dem sich jede und jeder zugehörig fühlt. Das Motto des Trainingscamps sagt alles: "Es ist nicht wichtig, wo du anfängst, sondern wohin du von dort aus gehen kannst!"