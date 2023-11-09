Die besten Geschenkideen für Skifahrer:innen und Snowboarder:innen
Einkaufs-Guide
Wintersportler:innen werden diese Must-haves für die Piste lieben, von warmen Handschuhen bis zu Sweatshirts für das Après-Ski.
Für den Wintersport braucht man eine ganze Menge Ausrüstung. Doch wer Ski- und Snowboardfahrer:innen eine Freude machen will, steht oft vor einer Herausforderung, denn die Frage ist: Was haben sie schon – außer natürlich ein paar schicken Skiern, einem coolen Snowboard und einer unverwüstlichen Brille?
Wer beim Beschenken von Wintersportler:innen auf Nummer sicher gehen möchte, entscheidet sich am besten für Basics. Mützen, Handschuhe und Baselayer zum Beispiel kann man nie genug haben, wenn man die Kälte liebt.
Ob für erfahrene Sportler:innen oder absolute Neulinge: Mit diesen Geschenkideen begeisterst du alle, die den Schnee lieben.
6 Nike Geschenkideen für Skifahrer:innen und Snowboarder:innen
1. Skisocken für trockene, warme Füße
Wer an einem langen Tag auf dem Berg wirklich Spaß haben möchte, braucht unbedingt die richtigen Socken. Ein (oder zwei) Paar Skisocken von Nike sind daher immer ein tolles Geschenk für Ski- und Snowboardfans.
Sieh dir unsere Dri-FIT-Kollektion an. Hier finden alle ihre Lieblingsskisocken. Sie bestehen aus verschiedenen schweißableitenden Materialien und halten Füße angenehm trocken und warm. Deine Lieben werden gerne an dich denken, wenn sie damit den Tag auf der Piste verbringen. Die Socken liegen vor allem im Fersenbereich eng an und verrutschen in den Skischuhen nicht.
Du kannst sie auch mit anderen kleinen Aufmerksamkeiten für Ski- und Snowboardfans kombinieren … Wie wär's zum Beispiel mit einer Thermohülle für Smartphones oder einem isolierten Becher?
2. Handschuhe (nicht nur für die Piste)
Ob wasserabweisende Nylonhandschuhe für alpine Abenteuer oder Fleece-Handschuhe für Après-Ski und Co. – was gibt es Schöneres als ein Geschenk, dass die Hände deiner Lieben warm hält? Dazu passen beheizbare Innenhandschuhe oder ein wiederverwendbarer Handwärmer. Damit friert niemand mehr!
3. Mützen für jede Gelegenheit
Praktische Geschenke sind die besten Geschenke für Ski- und Snowboardfans. Wir wäre es zum Beispiel mit einer kuscheligen Strickmütze, die deine Lieben im Schnee warm hält? Nike bietet eine Vielzahl stylisher, wärmender Mützen. Die Ski- und Snowboardfans in deinem Umfeld werden sie lieben! Gefütterte Basic-Mützen zum Beispiel passen zu jedem Outfit. Styles mit Batikprint hingegen sehen gerade in der Kälte besonders cool aus. Bei uns findest du für alle Schneeliebhaber:innen auf deiner Liste die passende Mütze.
4. Skimasken für extreme Kälte
Du suchst nach einem kleinen Geschenk für Ski- und Snowboardfans? Wie wäre es mit einer Skimaske? Sie schützt Hals und Gesicht vor der winterlichen Kälte und dient bei wärmerem Wetter als Schal. Nike Skimasken bestehen aus elastischem, windabweisendem Material, das Feuchtigkeit von der Haut ableitet. Sie sind optimal, um draußen auf der Piste richtig Spaß zu haben.
5. Wärmende Midlayer
Alle Ski- und Snowboardfahrer:innen wissen, wie wichtig das richtige Layering ist. Deshalb ist Nike Therma-FIT-Bekleidung eine optimale Geschenkidee, denn sie ist perfekt als stylisher, funktionaler Midlayer. Die Wintersportler:innen in deinem Leben werden die gemütlichen Pullover und Hoodies, Longsleeves sowie Jogger und Trainingshosen lieben. Sie halten bei kaltem Wetter angenehm warm.
6. Wärmende, feuchtigkeitsregulierende Baselayer
Baselayer – auch Funktionsunterwäsche genannt – haben vor allem eine Aufgabe: Feuchtigkeit von der Haut wegtransportieren, damit Ski- und Snowboardfahrer:innen über Stunden angenehm warm und trocken bleiben. Doch nach einem ganzen Tag im Schnee sollte der Baselayer gewechselt werden. Deshalb brauchen Ski- und Snowboardfans für einen mehrtägigen Trip geich mehrere Exemplare. Schenke Nike Leggings und Tights, um ihr Sortiment zu erweitern.
Text von Dana Leigh Smith