Basketballplatz in Gajnice, Kroatien

An einem wolkenverhangenen Abend im kroatischen Arbeitervorort Gajnice steht eine kleine Menschenmenge an der Grundlinie eines Basketballcourts. Weiches, gelbes Licht erhellt die Silhouetten, deren Schatten sich gegen die imposanten Wohnblöcke, die den Hof flankieren, abheben. Weiße Taxis fahren vorbei und durch den Maschendrahtzaun sind vorbeirollende Pendlerzüge zu sehen, dere Räder auf den Schienen einen rhythmischen Soundtrack erzeugen, der die Atmosphäre unterstreicht.



Wir sprechen von Gajnices berühmtem Taxiplatz. Er ist der Stolz des Viertels und Knotenpunkt der Stadt. Hier treffen sich die Menschen, um zu plaudern, abzuhängen und vor allem um Basketball zu spielen. Es ist bereits dunkel. Leichter Regen setzt ein und verdunkelt den gesprenkelten Asphalt, doch niemand scheint es eilig zu haben. Es werden Witze gemacht und es wird Blödsinn geredet. Es gibt einiges nachzuholen. Viele Spieler wohnen in der Nähe und kommen zu Fuß. Andere kommen mit dem Auto direkt von der Arbeit und ziehen sich im Wagen um.



"Na gut, fangen wir an", dröhnt eine tiefe Stimme auf Kroatisch.