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Letzte Aktualisierung: 3. Juli 2023
6 Min. Lesezeit

In Zusammenarbeit mit Rebel Girls

Übungen zur Dynamik

Fußball macht einfach Spaß. Unsere Übungen beweisen das. Probier sie aus, verbessere deine Skills und fordere Freund:innen und Familie heraus. Lass uns loslegen!

Fußballübungen für Mädchen – Nike

Übung: Socken aus

Rolle ein Paar Socken zusammen (sie können ruhig schmutzig sein) und schnapp dir einen leeren Wäschekorb, einen Mülleimer oder einen Beutel.

Schwierigkeitsgrad: einfach

• Stell den Korb etwa vier Schritte entfernt vor dir auf den Boden.

• Halte den Sockenball in der Hand.

• Lass ihn fallen und schieß ihn in Richtung Korb.

• Gib dir fünf Punkte, wenn du die Socken in den Korb beförderst.

• Gib dir einen Punkt, wenn du den Korb triffst. Wie viele Punkte schaffst du bei zehn Versuchen?

• Kannst du deinen eigenen Rekord brechen?

Schwierigkeitsgrad: mittelschwer

• Wenn du fertig bist, versuch es mit deinem anderen (schwächeren) Fuß.

• Wenn du die Socken in den Korb beförderst, gib dir zehn Punkte.

• Wenn du den Korb berührst, gib dir fünf Punkte.

• Kannst du deinen eigenen Rekord brechen? Wie hast du das geschafft?

Mit Freund:innen und Familie

• Wenn du so weit bist, fordere Freund:innen und Familienmitglieder zu einem Spiel heraus.

• Ihr habt abwechselnd zehn Versuche. Wer schafft die meisten Punkte und wie?

• Was kannst du von den anderen lernen?

• Sag den anderen, was sie deiner Meinung nach gut gemacht haben.

*Du kannst die Socken auch werfen, wenn du möchtest.

Fußballübungen für Mädchen – Nike

Übung: Wie viele Berührungen?

Markiere auf dem Boden mit Kegeln, Kreide, Steinen (oder was du sonst zur Hand hast) einen Kreis. Dann schnapp dir einen Fußball.

Schwierigkeitsgrad: einfach

• Stell einen Timer auf 30 Sekunden.

• Wie viele Ballberührungen schaffst du mit deinen Füßen in diesen 30 Sekunden, ohne dass der Ball den Kreis verlässt?

• Kannst du deinen eigenen Rekord brechen?

Schwierigkeitsgrad: mittelschwer

• Stell einen Timer auf 30 Sekunden.

• Versuch dieses Mal, den Ball mit möglichst vielen verschiedenen Bereichen deines Fußes zu treffen: Zehen, Fußrücken, Sohle, Ferse, Innen- und Außenkante …

• Wie viele Ballberührungen schaffst du innerhalb von 30 Sekunden?

• Wenn du es schwieriger möchtest, stell den Timer erneut und versuch dieses Mal zu vermeiden, den Ball zweimal hintereinander mit demselben Bereich zu berühren.

• Was lief gut und was war dein Rekord?

Mit Freund:innen und Familie

• Wenn du so weit bist, lade Freund:innen oder Familienmitglieder zu einem Spiel ein.

• Wechselt euch ab und seht, wie viele Ballberührungen jeder in 30 Sekunden schafft.

• Versucht, als Team so viele Berührungen wie möglich zu schaffen.

Fußballübungen für Mädchen – Nike

Übung: Spiel gegen die Wand

Alles, was du brauchst, sind ein Ball und eine Wand, und dann kann es losgehen!

Schwierigkeitsgrad: einfach

• Spiel den Ball gegen die Wand, als ob du ihn einer Freundin oder einem Freund zuspielen würdest.

• Wenn er zu dir zurückkommt, versuch ihn jedes Mal mit einem anderen Bereich deines Fußes zu stoppen oder zurückzuspielen.

• Wie viele Bereiche deines Fußes kannst du einsetzen? Kannst du die Kontrolle über den Ball behalten?

Schwierigkeitsgrad: mittelschwer

• Spiel den Ball dieses Mal etwas höher gegen die Wand.

• Versuch, ihn zu stoppen oder an die Wand zurückzuspielen, doch nutze dieses Mal verschiedene Bereiche deines Körpers, zum Beispiel Brust, Kopf und andere Teile deines Fußes.

• Wie viele verschiedene Bereiche deines Körpers kannst du einsetzen?

Mit Freund:innen und Familie

• Wenn du so weit bist, lade Freund:innen oder Familienmitglieder zu einem Spiel ein.

• Wie oft könnt ihr den Ball als Team mit den Füßen zurückspielen oder stoppen?

• Könnt ihr den Ball jedes Mal mit einem anderen Bereich eures Fußes stoppen?

• Ihr könnt eure Fähigkeiten auch miteinander messen: Spielt euch den Ball auf verschiedene Weise zu und macht es euren Mitspieler:innen nicht zu leicht, den Ball zu stoppen.

• Unterstützt euch gegenseitig, um euch zu verbessern!

Fußballübungen für Mädchen – Nike

Übung: Kegeln

Du brauchst zehn Spielsachen oder Gegenstände, die ruhig umfallen können. Dieses Mal geht es zu Sache!

Kicken

• Bei dieser Aktivität dienen die Objekte als Kegel.

• Stell sie im Dreieck auf, indem du einfach vier Reihen bildest: erst ein Kegel, dann zwei Kegel, dann drei Kegel, dann vier Kegel.

• Steh etwa zwei Meter vor den Kegeln.

• Schieß den Ball Richtung Kegel und versuch, so viele wie möglich umzuwerfen.

• Zähle jedes Mal, wie viele du umgeworfen hast.

• Wiederhole alles fünfmal und zähle, wie viele Kegel du insgesamt umgeworfen hast.

• Kannst du deinen Rekord brechen? Was hast du anders gemacht, als du die meisten Kegel umgeworfen hast?

Werfen

• Stell die Kegel wie in der Kick-Übung im Dreieck auf.

• Stell dich etwa drei Meter vor den Kegeln auf.

• Wirf den Ball und zähle, wie viele Kegel du umgeworfen hast.

• Wenn du es etwas schwieriger möchtest, steh noch weiter weg oder ordne die Kegel in einer anderen Form an.

Mit Freund:innen und Familie

• Wenn du so weit bist, lade Freund:innen oder Familienmitglieder zu einem Spiel ein.

• Stellt Regeln auf, um zusammenzuspielen: Wollt ihr werfen oder kicken? Wie weit vor den Kegeln stellt ihr euch auf? Wie viele Kegel verwendet ihr? Wie ordnet ihr sie an?

• Freu dich mit den anderen Spieler:innen und unterstütz sie!

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Fußballübungen für Mädchen – Nike

Ursprünglich erschienen: 3. Juli 2023