Entspann dich vor dem Zubettgehen mit Stretchübungen

Coaching
Letzte Aktualisierung: 8. Juli 2020

Von Kirsty Godso

Verspannungen lösen, besser schlafen.

Wenn deine Muskeln locker und entspannt sind, schläfst du auch besser. Ich führe dich durch dieses einfache Stretchprogramm, mit dem du dich vor dem Zubettgehen entspannen kannst.


Halte jede Dehnung für mindestens 30 Sekunden, beidseitige Dehnungen für jeweils mindestens 30 Sekunden.
Hier unsere Übungen:

1. Hüftbeuger-Stretch (im Knien)
Diese Übung dehnt deine Hüftbeuger einschließlich des großen Lendenmuskels (Psoas), der den unteren Rücken mit dem Oberschenkel verbindet.

8 entspannende Stretchübungen vor dem Zubettgehen

2. 90/90-Stretch
Eine sehr gute Hüftlockerungsübung bei verspannten Hüftrotatoren und eine schöne Alternative zur Yoga-Pose "Die Taube".

8 entspannende Stretchübungen vor dem Zubettgehen

3. Unterstützter Figure-4-Stretch
Stütz dich auf dem Sofa, dem Bett oder einem Stuhl beim Absenken ab und dehn die Hüftrotatoren (Piriformis).

8 entspannende Stretchübungen vor dem Zubettgehen

4. Rücken-Stretch
Diese Übung entspannt deine Schulterblätter und den breiten Rückenmuskel (Latissimus).

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5. Unterstützter Oberschenkelrückseiten-Stretch
Der Einsatz einer Stütze kann dir helfen, verspannte Oberschenkelrückseiten zu lockern.

8 entspannende Stretchübungen vor dem Zubettgehen

6. Frog Stretch
Eine sehr gute Dehnungsübung für Leiste und Hüfte.

8 entspannende Stretchübungen vor dem Zubettgehen

7. Brustmuskel-Stretch (im Liegen)
Wenn du Push-ups oder Ruderübungen machst, schwere Taschen trägst oder am Computer arbeitest, hilft dir diese Übung, die Muskeln von Brust, Vorderseite, Schultern und Armen zu lockern.

8 entspannende Stretchübungen vor dem Zubettgehen

8. Kind-Haltung
Mach zum Abschluss diese entspannende Yoga-Pose und konzentrier dich dabei auf deine Atmung.

8 entspannende Stretchübungen vor dem Zubettgehen

Jetzt bist du bereit für entspannten Schlaf!

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Ursprünglich erschienen: 1. Januar 1970