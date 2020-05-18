Die Nacht effizient nutzen
Coaching und Ernährung
Von Joe Holder
So sorgst du für regelmäßigen, wertvollen Schlaf.
Die Tagesabläufe der meisten Menschen werden durch das sogenannte Parkinsonsche Gesetz geregelt, das besagt, dass sich deine Arbeit in genau dem Maß ausdehnt, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht.
Das bedeutet oft, dass sich deine Tagesaufgaben – sei es deine Arbeit oder die Punkte auf deiner To-do-Liste – bis in den Abend erstrecken können und du erst Stunden später als eigentlich geplant zu Bett gehst. Besonders dann, wenn du zu Hause arbeitest und die Grenze zwischen Arbeitszeit und Feierabend verschwimmt.
Deshalb empfehle ich dir, eine feste Zeit einzuführen, zu der du dich bettfertig machst. Das ist ein harter, sauberer Schnitt und hilft dir, ein Gefühl für proaktive Dringlichkeit zu entwickeln. Auf diese Weise wirst du nicht von anderen, unwichtigen Dingen abgelenkt oder ziehst deine Projekte nicht unnötig in die Länge.
"Eine feste Schlafenszeit macht dich viel produktiver, strategischer und zielgerichteter".
Joe Holder
Wenn du zum Beispiel eine berufliche E-Mail schreiben musst und theoretisch den ganzen Abend oder die Nacht über Zeit hast, kann es schnell passieren, dass du dich mit Handy oder Fernsehen eben genau bis in den Abend ablenkst, bis du die E-Mail endlich verschickst.
Aber wenn du eine feste Schlafenszeit hast, gehst du viel strategischer mit deiner Zeit um und wirst oft feststellen, dass du in einer begrenzten Zeitspanne genauso viel erledigen kannst, als wenn du dafür die ganze Nacht Zeit hättest.
Ich empfehle, gegen 22 Uhr, spätestens 23 Uhr, schlafen zu gehen. Achte ausgehend von der Uhrzeit, zu der du morgens aufstehen musst, darauf, dass du mindestens sechs Stunden Schlaf pro Nacht bekommst – und damit meine ich tatsächlichen Schlaf, ohne die Zeit, die du zum Zähneputzen oder Einschlafen brauchst.
Natürlich kannst du dir auch eine frühere Schlafenszeit festlegen und gelegentlich eine Ausnahme machen, wenn dich das echte Leben davon abhält, rechtzeitig ins Bett zu kommen. Aber normalerweise solltest du darauf achten, dich nach dieser Schlafenszeit zu richten.
"Leg dir eine feste Schlafenszeit fest und versuch eine Woche lang, jeden Abend um diese Zeit im Bett zu liegen."
Joe Holder
Du wirst feststellen, dass du deine Abende strategischer verbringst und ausgeruhter in den Tag startest.