Das Original in Schwarz und Rot war ursprünglich verboten, da der Schuh gegen die Kleidungsvorschriften der NBA verstieß. Für jedes Spiel, in dem er trotzdem getragen wurde, drohte eine Strafe von 5.000 Dollar. Somit war er der erste Schuh, der in der NBA in mehreren Colorways getragen wurde. Im Air Jordan 1 Retro lebt die Tradition des Originals weiter. Dieser Schuh feiert eine Legende, die dem Spiel mehr kreatives Potenzial gegeben und die Verbindung aus Basketball, Style und Sneakerkultur neu definiert hat.