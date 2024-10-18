So findest du die besten Nike Regenjacken fürs Laufen

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Mit diesen erstklassigen Regenjacken von Nike bleibst du Kilometer für Kilometer vor Nässe geschützt.

Letzte Aktualisierung: 18. Oktober 2024
3 Min. Lesezeit
So findest du die beste Regenjacke zum Laufen von Nike

Für manche Menschen ist das Laufen im Regen eine willkommene Abwechslung, andere hingegen versuchen, es um jeden Preis zu vermeiden. Ungeachtet deiner Vorlieben kann sich die richtige Ausrüstung fürs Laufen im Regen aber auf jeden Fall lohnen. Schließlich kannst du damit zu jeder Jahreszeit trainieren.

Eine gute Regenjacke kann dir helfen, deine Performance zu steigern – egal, ob es nur nieselt oder in Strömen regnet. Bei Nike findest du eine Vielzahl von Laufjacken für nasses Wetter. Manche davon bestechen durch wasserdichte Nike Storm-FIT ADV-Technologie, die bei leichtem Regen angenehm trocken hält. Andere sind mit Therma-FIT-Technologie ausgestattet, die Wärmeverlust verhindert.

Unten findest du die besten Laufjacken von Nike mit den fortschrittlichsten Technologien.

1. Nike Storm-FIT Regenjacken

Nike Storm-FIT-Technologie kombiniert ultrafeines Mikrofaser-Polyester mit extrem atmungsaktivem Laminat und schützt so vor Wind und Wasser. Abgesehen davon hält sie auch angenehm warm. Jacken mit dieser Technologie sind so konzipiert, dass sie darunter getragene Kleidung komplett trocken halten. Die Kapuzen dieser Jacken verfügen meist über einen Kordelzug, der oben und unten festgezogen werden kann. 

Abgesehen davon besticht diese zwei- bis dreilagige Jacke durch verstellbare Klettverschluss-Bündchen, die zusätzlichen Schutz vor Regen bieten und beim Laufen angenehm trocken halten. In den Reißverschlusstaschen können kleine Gegenstände (z. B. Schlüssel oder Karten) sicher aufbewahrt werden. Die Brusttasche mit Reißverschluss schützt elektronische Geräte vor den Elementen.

2. Nike Storm-FIT ADV Regenjacken

Laufjacken aus Storm-FIT ADV-Material sind supervielseitig. Jacken mit dieser Technologie sind geschmeidig, leicht und können je nach Bedarf mit anderen Kleidungsstücken kombiniert werden. Du kannst zwischen 3-in-1-Parkas, Außenschichten und Pulloverstyles wählen, von denen manche mit wind- und wasserfester Technologie ausgestattet sind und so auch bei rauen Bedingungen für Tragekomfort sorgen. Mit schnell verstellbaren Details wie Klettverschlüssen, Stretchkordelzügen mit reflektierenden Elementen und Zweiwege-Reißverschlüssen kannst du auch bei den widrigsten Wetterbedingungen dein Bestes geben.

(Verwandter Artikel: Die besten Schuhe für Regen)

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3. Nike Therma-FIT Jacken

Nike Therma-FIT-Material ist wärmeregulierend und speichert die Körperwärme, damit du auch bei kaltem Wetter angenehm warm bleibst. Je nach verwendetem Stoff kann es auch wasserabweisend sein. Nike Therma-FIT Jacken bestechen entweder durch eine flauschige Synthetikisolierung oder durch leichteres Steppmaterial. Sie wurden speziell für Bewegung entwickelt und sind an den Ärmeln etwas weiter geschnitten, damit sie auch mit anderen Kleidungsstücken kombiniert werden können. Zweiwege-Reißverschlüsse, Taschen mit Fleecefutter und wendbare Designs sind nur ein paar wenige der vielen Vorzüge, die die Jacken bieten. 

Nike Therma-FIT Regenjacken anzeigen

BONUS: Jacken und Westen aus der Nike Trail-Kollektion

Wenn du dem Wetter trotzen möchtest, solltest du dich für Outerwear aus der Nike Trail-Kollektion entscheiden. Der "Cosmic Peaks" zum Beispiel ist ein Klassiker für Herren und besteht aus wind- und wasserfestem Material. Und die Nike Trail Repel UV Laufjacke für Damen bietet UV-Schutz und verfügt über eine wasserabweisende Beschichtung.

Text: Faith Brar

Ursprünglich erschienen: 18. Oktober 2024

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