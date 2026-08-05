College-Essentials: Der Nike Guide
Einkaufs-Guide
Vom Tag des Umzugs bis zur Klausurphase: Auf diese Nike Ausrüstung solltest du auf keinen Fall verzichten – denn mit dieser Kleidung, den Schuhen und dieser Tasche bist du bereit für alles, was auf der Uni auf dich wartet.
Der Unistart ist ein wichtiger Meilenstein, aber wenn man sein ganzes Leben in ein paar Koffer (und dann in einen wirklich kleinen Schrank im Wohnheim) packt, liegt schon darin eine kleine Meisterleistung.
Das Geheimnis: Du brauchst Ausrüstung, mit der du nahtlos von einer Vorlesung um 8.00 Uhr morgens zu einer Lerneinheit am späten Abend übergehen und zwischendurch noch Workouts im Fitnessstudio absolvieren und ein Mittagessen mit deinen Freund:innen genießen kannst.
In diesem Leitfaden findest du die wichtigsten Artikel von Nike für das Wohnheim, auf die du auf keinen Fall verzichten solltest: etwa stylische Kleidung und Schuhe sowie einen Rucksack, in den wirklich alles passt, was du für den Tag brauchst.
Wichtigste Punkte auf einen Blick
- Top-Bekleidungsempfehlungen: Nike Golf-Weste mit V-Ausschnitt, Nike Sportswear Chill Knit Shorts mit mittelhohem Bund für Damen, Nike Astrograbber, Nike Club Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für Herren, Nike Sportswear Club Sneaker-Hose für Herren, Nike Club Oxford-Kurzarmshirt mit Knopfleiste für Herren und Nike Sportswear Premium Essentials T-Shirt für Herren
- Die wichtigsten Schuhe: Air Max 90, Tennis Classic CS und Air Zoom Pegasus
- Die besten Taschen fürs Studium: Heritage 2.0 Rucksack, Commute Rucksack, Heritage Tragetasche und Brasilia Sporttasche
- Bei mehreren der ausgewählten Artikel kommen Performance-Materialien zum Einsatz, die perfekt für aktive Tage an der Uni geeignet sind.
- Alle Styles sind in Passformen für Damen und Herren erhältlich.
Die richtige Kleidung für die Uni
Bei der Wahl der besten Kleidungsstücke für die Uni solltest du vier Hauptkategorien berücksichtigen: Outerwear, Oberteile, Hosen und Activewear. Nachstehend findest du die folgenden Essentials für Herren und Damen.
Für Damen:
- Nike Golfweste mit V-Ausschnitt (Damen)
Westen sind eine tolle Ergänzung für jeden Kleiderschrank, da sie hervorragend mit anderen Kleidungsstücken kombiniert werden können. Wenn du dich frühmorgens eilig auf den Weg zu einer Vorlesung machen musst, kannst du diese Weste über ein schlichtes weißes T-Shirt ziehen und so deinen Look von „gerade aus dem Bett gekrochen“ zu einem durchdachten Blickfang aufwerten.
Ganz zu schweigen davon, dass Hörsäle und Wohnheimzimmer bekanntermaßen ziemlich zugig sind. Aber wenn du einen schweren Hoodie anziehst, kann dir schnell heiß werden, sobald du nach draußen gehst. Diese Weste sorgt für Tragekomfort, egal wie hoch die Temperatur drinnen oder draußen ist.
- Nike Sportswear Chill Knit Shorts mit mittelhohem Bund (Damen)
Diese vom Basketball inspirierten Strick-Shorts sind in Kombination mit der oben genannten Strickweste einfach das perfekte Outfit. Bequem und stylish? Was will man mehr? Sie verfügen über ein Mesh-Design mit offenem Strickmuster und einen bequemen, gerippten Bund, womit sie zu deinen Lieblings-Sportshorts fürs Fitnessstudio und für den Weg zur Vorlesung werden.
- Nike Astrograbber für Damen
Diese eleganten, flachen Sneaker schließen die Lücke zwischen Vintage-Sportschuhen und moderner Streetwear. Sie sind in mehreren Farbvarianten erhältlich – etwa in Schwarz, Grün, Blau, Rot und Pink –, sodass für jeden etwas dabei ist.
Kombiniere sie mit Baggy-Jeans oder Athleisure-Kleidung für die Vorlesung, zum Lernen, für Crosstraining-Workouts, zum Abhängen am späten Abend und vieles mehr. Der Schuh ist in drei ebenso stylishen Materialvarianten erhältlich: Textil, Leder und Wildleder.
Für Herren:
- Nike Club Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
Dieser Fleece-Hoodie ist unverzichtbar für kalte Hörsäle und Lernabende. Er bietet dir die perfekte Kombination aus Tragekomfort und Style, die dich viele Jahre begleiten wird. Denn billige Hoodies sehen nach ein paar Mal Waschen und Tragen oft abgenutzt und schlaff aus. Das Material dieses Hoodies behält jedoch garantiert seine Form bei und sorgt so dafür, dass du in der Vorlesung auch dann noch gut aussiehst, wenn du die ganze Nacht gelernt hast.
- Nike Sportswear Club Sneaker-Hose (Herren)
Diese Hose ist eine stylische Alternative zu deiner üblichen Trainingshose und ersetzt dabei schweres Fleece durch strapazierfähiges, hochwertiges, mittelschweres Baumwoll-Canvas. Sie hat eine lockere, verkürzte Passform, die perfekt zu allem passt, was sich bereits in deinem Kleiderschrank befindet. Der elastische Bund sorgt für zusätzlichen Tragekomfort.
- Nike Club Oxford Kurzarmshirt mit Knopfleiste für Herren
Dieses Oberteil ist das ultimative „Step-up“-Kleidungsstück für deinen Kleiderschrank. Damit kannst du deine lässigen T-Shirts gegen einen eleganten professionellen Look tauschen, ohne dabei auf Tragekomfort und den sportlichen Touch zu verzichten, der dir so wichtig ist. Darin wirst du auf jeden Fall jeden Raum einnehmen und garantiert einen starken ersten Eindruck hinterlassen: etwa bei einem Referat oder auf einer Jobmesse. Es ist auch die perfekte Wahl, wenn du mit deinen Freund:innen ausgehst.
- Nike Sportswear Premium Essentials T-Shirt (Herren)
Dieses T-Shirt ist das ultimative Basic-Kleidungsstück für deinen Kleiderschrank. Es ist kein gewöhnliches, leichtes Shirt, das man nur unter einem anderen Kleidungsstück trägt. Es besteht aus schwerer, strukturierter und dennoch weicher Baumwolle. Du kannst es perfekt allein zu Jeans, Cargohosen oder Trainingshosen tragen, genauso gut aber auch als untere Lage unter Overshirts oder Jacken.
Und das Beste daran? Dieses Shirt besteht zu etwa 75 % aus Bio-Baumwollfasern.
Welche Schuhe soll ich an der Uni tragen
Hier findest du eine Übersicht der besten Schuhe für Studierende für alle Anlässe – von der Vorlesung über das Fitnessstudio bis hin zu Spaziergängen auf dem Campus und Ausflügen mit deinen Freund:innen.
- Nike Air Max 90
Der Nike Air Max 90 ist ein solider Sneaker für jeden Tag, der klassisch und dennoch vielseitig genug ist, damit er wirklich zu allem passt – von Jogginghosen bis hin zu einem schickeren Outfit. Im Gegensatz zu flachen Canvas-Sneakern, die sich möglicherweise nicht stützend genug anfühlen, bietet der Air Max 90 mehr Struktur und Dämpfung. Du kannst ihn als Herren- und Damenmodell sowie in verschiedenen Farben kaufen, unter anderem in Grau, Schwarz, Weiß und Pink.
- Nike Tennis Classic
Diese Low-Top-Sneaker verkörpern eine klare, mühelose Ästhetik und sind die ultimative minimalistische Wahl für das Leben auf dem Campus sowie für elegante und zugleich lässige Abende. Für den Campus brauchst du einen Schuh, der bequem ist und zugleich im Trend liegt. Mit dem Tennis Classic kannst du von einer Vorlesung zur nächsten laufen, aber auch in der Stadt ausgehen – in einem Schuh, der selbst das einfachste T-Shirt und die schlichteste Jeans aufwertet. Du kannst ihn als Herren- und Damenmodell sowie in verschiedenen Farben kaufen, unter anderem in Weiß, Pink und Grün.
- Nike Pegasus 42
Der Nike Pegasus 42 ist das zuverlässige Arbeitstier unter den Performance-Turnschuhen und passt perfekt zum aktiven Lebensstil aller vielbeschäftigten Studierenden. Für das Leben an der Uni muss man sich möglichst vielseitig aufstellen, und der Pegasus 42 kann wirklich zu allen Anlässen getragen werden: vom Krafttraining im Fitnesscenter über einen Jogginglauf auf dem Campus bis hin zum Spaziergang zu einer Vorlesung am anderen Ende des Campus. Du kannst ihn als Herren- und Damenmodell sowie in verschiedenen Farben kaufen, unter anderem in Pink, Grün, Weiß, Blau und Schwarz.
Die richtige Tasche für die Uni
Die Wahl des besten Rucksacks für Studierende hängt davon ab, was sie darin verstauen müssen. Bleiben sie den ganzen Tag auf dem Campus und müssen ihren Laptop, mehrere Lehrbücher, Snacks und Wechselkleidung für das Fitnessstudio mitnehmen? Oder brauchen sie nur Platz für ihren Laptop und ein paar persönliche Gegenstände? Hier erfährst du, was du bei der Wahl der richtigen Tasche beachten solltest.
- Nike Heritage 2.0 Rucksack
Dieser Rucksack mit einem Fassungsvermögen von 23 l ist der ultimative Allrounder für die Uni. In ihm kannst du deine Essentials von der ersten Vorlesung am Morgen bis zu deinen Lerngruppen am späten Abend sicher verstauen. Er ist einer der besten Laptop-Rucksäcke für die Uni und verfügt über ein Laptop-Fach, das auch genug Platz für einen 15-Zoll-Laptop bietet, wo du ihn getrennt vom Rest deiner Ausrüstung aufbewahren kannst, sodass er vor Stößen und Kratzern geschützt ist.
Neben dem Laptopfach verfügt dieser Rucksack über ein geräumiges Hauptfach, zwei Zubehörtaschen mit Reißverschluss, eine Seitentasche und ein elastisches Mesh-Fach für deine Wasserflasche. Schließlich verfügt der Rucksack noch über gepolsterte, verstellbare Schulterträger, die auch das Gewicht schwerer Lehrbücher gleichmäßig verteilen und dir so einen schmerzfreien Weg von einer Vorlesung zur nächsten ermöglichen.
- Nike Commute Rucksack
Dieser Rucksack mit einem Fassungsvermögen von 25 l ist am besten für Studierende geeignet, die lange Wege zur Uni zurücklegen oder den ganzen Tag lang schwere Ausrüstung mit sich herumtragen müssen. Dieser Rucksack verfügt auch über ein separates Laptop-Fach, das Platz für einen 15-Zoll-Laptop bietet. Zu den weiteren Fächern gehören:
- Eine Reißverschlusstasche ganz oben, wo du etwa dein Smartphone, deine Sonnenbrille oder deine Ohrhörer separat verstauen kannst - Eine Reißverschlusstasche auf der Vorderseite für Ladegeräte, Taschenrechner und Stifte
- Eine erweiterbare Tasche an der Seite, die sich mit einem Reißverschluss öffnen lässt, wo du deine Wasserflasche verstauen kannst. Diese Tasche lässt sich zudem flach zusammenfalten, wenn du die Flasche herausnimmst, sodass stets ihr elegantes Profil gewahrt bleibt
Vielleicht besonders einzigartig an diesem Rucksack ist seine kleine, abnehmbare Tasche, in der du deine Fahrkarten, Schlüssel oder Kreditkarten griffbereit aufbewahren kannst, ohne dazu mühselig im Hauptteil der Tasche herumstöbern zu müssen.
- Nike Heritage Tragetasche
Mit ihren farbenfrohen Motiven schließt diese Tragetasche die Lücke zwischen einer Alltagstasche für den Campus und einem Streetwear-Accessoire fürs Wochenende. Das Hauptfach mit einem Fassungsvermögen von 22 l bietet Platz für all deine Essentials und verfügt über eine Tasche, in der du all deine kleineren technischen Geräte übersichtlich aufbewahren kannst. Außerdem verlierst du dank der Schlüsselschlaufe der Tasche nie wieder deine Schlüssel. Zu guter Letzt wurde diese Tragetasche aus recyceltem Polyester hergestellt, damit du dich rundum gut fühlen kannst, wenn du sie auf dem Campus trägst.
- Nike Brasilia Sporttasche
Diese Sporttasche mit einem Fassungsvermögen von 40 l ist zwar kein Rucksack für den Alltag; sie eignet sich aber perfekt für deine strapazierfähige Trainingsausrüstung, Wochenendausflüge und spontane Roadtrips.
Wenn du sie zu einem Workout mitnimmst, ist das belüftete Seitenfach besonders praktisch. Denn dort kannst du deine Schuhe oder feuchte, verschwitzte Ausrüstung getrennt von deiner sauberen Kleidung aufbewahren. Du planst einen Wochenendausflug? Dann kannst du problemlos mehrere sperrige Pullover, ein Kulturbeutel-Set und ein zusätzliches Paar Schuhe einpacken. Die Mesh-Seitentasche ist natürlich immer praktisch, denn hier kannst du deine Wasserflasche perfekt verstauen.
Diese Sporttasche wurde aus strapazierfähigem Material hergestellt, sodass du sie einfach in dein Schließfach im Fitnessstudio werfen oder auf den Boden legen kannst, ohne dir Sorgen machen zu müssen, dass die Tasche und deine darin enthaltenen Gegenstände beschädigt werden könnten.
Die vollständige Packliste für den Unistart von Nike
- Bekleidung: Nike Golf-Weste mit V-Ausschnitt, Nike Sportswear Chill Knit Shorts mit mittelhohem Bund für Damen, Nike Astrograbber, Nike Club Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für Herren, Nike Sportswear Club Sneaker-Hose für Herren, Nike Club Oxford-Kurzarmshirt mit Knopfleiste für Herren, Nike Sportswear Premium Essentials T-Shirt für Herren
- Schuhe: Air Max 90, Tennis Classic, Air Zoom Pegasus
- Taschen: Heritage 2.0 Rucksack, Commute Rucksack, Heritage Tragetasche, Brasilia Sporttasche
FAQ
Was sollte ich für die Uni einpacken?
Was du an der Uni brauchst, hängt unter anderem von deiner Entfernung zum Campus, deinem Zimmer im Wohnheim und den Kursen ab, die du belegen möchtest. Eine gewisse Grundausstattung an Kleidung, Schuhen und Taschen für den Alltag auf dem Campus und darüber hinaus brauchst du aber immer.
Welche Kleidung von Nike solltest du unbedingt für die Uni mitnehmen?
Zu den Essentials für deine Uni-Garderobe gehören Kleidung (wie Outerwear, Oberteile, Hosen und Activewear) und Schuhe (für das Fitnessstudio und die Freizeit). Du solltest auf jeden Fall Baselayer wie T-Shirts mitnehmen, die du zu jedem Outfit tragen kannst, bequeme und dennoch stylische Hosen sowie Westen und Sweatshirts, die dich warm halten.
Was ist der beste Rucksack von Nike für Studierende?
Die Wahl der richtigen Tasche für das Studium hängt davon ab, wie viel du darin transportieren musst. Wenn du nur einen Standard-Rucksack für deinen Laptop, ein paar Lehrbücher und ein paar persönliche Gegenstände brauchst, ist der Nike Heritage 2.0 Rucksack eine solide Wahl. Wenn du eine größere Tasche brauchst, ist der Nike Commute Rucksack sicherlich eine gute Wahl. Wenn du aber nur ein paar Stunden auf dem Campus bist, ist vielleicht die kleinere Nike Heritage Tragetasche die beste Lösung.
Welche Nike Sneaker eignen sich am besten für die Uni?
Zu den besten Sneakern für die Uni gehören der Air Max 90, der Tennis Classic und der Air Zoom Pegasus. Die ersten beiden Produkte sind besonders stylisch und bequem, damit du sie einfach mit jedem Outfit kombinieren kannst. Das letztgenannte Produkt ist der perfekte Schuh für das Fitnessstudio: zum Laufen, Gewichtheben und mehr.
Was ist die beste Tasche von Nike für den Unisport?
Die Brasilia Sporttasche ist eine hervorragende Wahl für das Fitnessstudio. In dieser Tasche mit einem Fassungsvermögen von 40 l kannst du deine gesamte Trainingsausrüstung sowie Wechselkleidung verstauen. Sie verfügt zudem über ein belüftetes Seitenfach, in dem du deine verschwitzten Shorts und T-Shirts nach dem Workout von deiner übrigen Kleidung getrennt aufbewahren kannst. Die Mesh-Seitentasche eignet sich ferner zur Aufbewahrung deiner Wasserflasche.
Welche Kleidung von Nike eignet sich sowohl für die Vorlesung als auch für das Fitnessstudio?
Die folgenden Produkte sind sowohl für die Vorlesung als auch für das Fitnessstudio geeignet. Mehr dazu oben!
- Nike Sportswear Chill Knit Shorts mit mittelhohem Bund (Damen)
- Nike Club Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
- Nike Sportswear Club Sneaker-Hose (Herren)
- Nike Sportswear Premium Essentials T-Shirt (Herren)
- Nike Pegasus 42