Nike Athlete: Carlos Alcaraz

CARLOS ALCARAZ
Carlos Alcaraz geht bei jedem Punkt aufs Ganze und spielt stets, um zu gewinnen. Dabei helfen ihm seine unermüdliche Kreativität und unerschütterliche Positivität.
Letzte Aktualisierung: 7. August 2026
2 Min. Lesezeit
Carlos Alcaraz
Disziplin: Tennis
Nationalität: Spanisch
Geboren: 5. Mai 2003
"Du solltest an erster Stelle ein Mensch sein, danach erst ein:e Athlet:in."
Carlos kommt aus einer Tennisfamilie und vertritt Werte, die schon seit Generationen übertragen werden. Angetrieben wird er von einem Mantra, das ihm sein Großvater mitgegeben hat. Es bestimmt alles, was er auf dem Court und abseits davon tut.
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