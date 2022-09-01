10 Bosu-Ball-Übungen, die jedes Workout verbessern

“Damit du deine Kraft und Kondition richtig steigern kannst, ist es wichtig Stabilisierungsübungen in deine Workouts einzubauen”, sagt Drew Stauffacher, NASM-C.P.T. und Director of Fitness Programming bei 9Round Fitness.

Selbst wenn Squats mit Gewichten für dich kein Problem darstellen, empfiehlt Stauffacher, mit Bodyweight Squats auf dem Bosu-Ball zu starten, bevor du mehr Widerstand einbaust. "Dadurch verändert sich die Ausführung der Bewegung. Dank dieser Trainingsmethode kannst du dann deine Kraft viel besser steigern", erklärt er.

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Mit dem Bosu-Ball kann der ganze Körper aktiviert werden: von den Muskeln im Unterkörper (Quadrizeps, Gesäß, Waden und Oberschenkelrückseite) über den Core bis zu den Muskeln im Oberkörper (Rücken, Brust, Schultern, Trizeps und Bizeps), sagt Akradi.

Und obendrein ist es auch mental eine klasse Herausforderung. “Der Bosu-Ball kann für kardiovaskuläres Training oder Training des Bewegungsapparats eingesetzt werden”, so Stauffacher. "Aber der neurologische Aspekt sorgt dafür, dass es sich um ein ausgewogenes und umfassendes Workout handelt."

Der Körper bildet neue neurologische Signalwege, wenn du mehr Gleichgewichtsübungen in deine Workouts einbaust. Wissenschaftler:innen konnten aufzeigen, dass Gleichgewichtstraining mit Equipment wie dem Bosu-Ball bei gesunden Erwachsenen das Gedächtnis und die räumliche Wahrnehmung verbessern kann.

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