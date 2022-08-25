Die besten Sportkleider von Nike anzeigen
Einkaufs-Guide
Diese Sportkleider sind strapazierfähig, für Sport geeignet und bequem in allen Situationen.
Sportkleider erleben eine Renaissance, und das aus gutem Grund. Diese Kleider sind nicht nur luftiger und ermöglichen mehr Beweglichkeit, sondern bieten für Sportlerinnen auch Innentaschen, Hebe-BHs und weitere Vorteile im Gelände, auf dem Platz oder im Kraftraum.
Hier findest du die besten Sportkleider von Nike für verschiedene Sportarten oder Gelegenheiten.
Das beste Nike Sportkleid für das Fitnessstudio: Nike Bliss Luxe Trainingskleid mit integrierten Shorts für Frauen
Für Sportlerinnen, die wegen der besseren Luftzirkulation und des Freiraums gerne einen Rock tragen, aber auch die Sicherheit und den engen Sitz von Shorts möchten, ist das Nike Bliss Luxe Trainingskleid mit integrierten Shorts für Frauen ideal.
Wichtige Merkmale:
- Sichere Taschen an den Shorts für notwendige Gegenstände
- Integrierter Bodysuit und Hebe-BH für sicheren Halt bei Sprüngen, Squats und Ausfallschritten
- Schweißableitendes, flexibles Material, das die Haut trocken und geschmeidig hält
(Verwandter Artikel: Die besten hochgeschlossenen Nike Sport-BHs, die du unbedingt ausprobieren solltest)
Die besten Sportkleider für Tennis
Ohne Falten: NikeCourt Dri-FIT Slam Kleid
Für Spielerinnen, die ein eng sitzendes (aber atmungsaktives) Tenniskleid suchen, ist das NikeCourt Dri-FIT Slam-Kleid genau das Richtige.
Wichtige Merkmale:
- Nike Dri-FIT Material mit schweißableitenden und atmungsaktiven Eigenschaften
- Mesh-Überzug für einen Lagenlook
- Ausschnitte an der Vorder- und Rückseite des Kleids für mehr Luftzirkulation
Mit Falten: NikeCourt Dri-FIT Tenniskleid
Mit weichen und fließenden Falten und schweißableitendem Stretch-Material ist das NikeCourt Dri-FIT Tenniskleid optimal für bequeme Bewegungen auf dem Tennisplatz.
Wichtige Merkmale:
- Nike Dri-FIT Material zum Schweißableiten vom Körper und für schnellere Trocknung
- Fließende Falten und Mesh-Einsätze für mehr Luftzirkulation und Atmungsaktivität
- Schmale Passform für körperbetonten Sitz
(Verwandter Artikel: 8 Essentials, die jedes Tennis-Outfit abrunden)
Das beste Nike Sportkleid für Golf: Nike Dri-FIT Ace Golfkleid
Dieses Kleid bietet eine bequeme Passform und mehrere Belüftungsöffnungen, damit die Sportlerinnen beim Spiel Abkühlung erhalten.
Wichtige Merkmale:
- Seiten- und Rücktaschen mit Mesh-Futter zum Unterbringen wichtiger Gegenstände
- Fließende Falten und leichtes Stretch-Material für bessere Luftzirkulation
- Durch das Nike Dri-FIT Material verschwindet Schweiß von der Haut und kann schnell verdunsten
(Verwandter Artikel: Die Top 10 der Nike Golf-Essentials für Einsteiger:innen)
Die besten Sportkleider für den Alltag
Diese Sportkleider sind nicht nur für Sport bestimmt und bieten Komfort und Atmungsaktivität für den ganzen Tag.
Nike Air Damenkleid
Das Nike Air Damenkleid ist ein bequemes, atmungsaktives und vielseitiges Kleidungsstück für viele Situationen.
Wichtige Merkmale:
- U-förmiger Halsausschnitt mit Reißverschluss auf der Vorderseite für variable Passform
- Kann einzeln oder mit passgenauem T-Shirt darunter getragen werden
- Weiches, elastisches und stützendes Jersey-Material
Nike Sportswear Essential Kleid
Dieses Kleid fühlt sich an wie ein weites T-Shirt.
Wichtige Merkmale:
- Weiches, bequemes Jersey-Material aus mindestens 75 Prozent Bio-Baumwolle
- Die tief angesetzten Schultern sorgen für ein relaxtes Tragegefühl
- Kurzer Schnitt
(Verwandter Artikel: Die besten Kleider und Röcke von Nike für Kinder)
Text: Julia Sullivan