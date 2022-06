Die besten Schuhe für Langstreckenläufe

Jeder Teil eines Laufschuhs kann unterschiedliche Formen annehmen, um sich verschiedenen Gangbildern, Wetterbedingungen, Laufarten und Körpergewichten anzupassen. Wer erstmals einen Marathon läuft, hat andere Ansprüche an einen Schuh als eine Person, die viel Erfahrung im Laufen hat und eine neue persönliche Bestzeit setzen will. Deshalb kann es eine Hilfe sein, jeden Aspekt einzeln zu betrachten, damit du entscheiden kannst, was dir am wichtigsten ist.



Breiterer Zehenbereich

Viele Langstreckenläufer:innen bevorzugen einen breiteren Zehenbereich, weil der Fuß nach einer gewissen Kilometerzahl breiter werden kann. Ein breiterer Zehenbereich kann auch für bessere Belüftung im Zehen- und Ballenbereich sorgen und die Füße an warmen Tagen kühl halten. Und falls die Temperaturen niedrig sind, bleibt Platz für eine dickere Socke.



Stabiler Ferseneinsatz

Am Ende eines langen Laufs ist es nicht ungewöhnlich, dass die Lauftechnik bis zu einem gewissen Grad abnimmt. Ein stabiler Ferseneinsatz kann eine korrekte Ausrichtung unterstützen. Am besten schaust du nach einem Ferseneinsatz, der groß genug ist, damit dein Fuß nicht herumrutscht. Fersenläufer:innen können auf zusätzliche Polsterung in diesem Bereich achten.



Dämpfung an Mittelfuß und Vorfuß

Eine verlässliche Dämpfung absorbiert den Aufprall und sorgt für ein federndes Laufgefühl, auch wenn die eigene Energie langsam abnimmt. Die Dämpfung kann an verschiedenen Stellen des Schuhs integriert sein. Eine Dämpfung des Mittelfußes ist besonders empfehlenswert für Leute mit einer zu starken Pronation, die mehr Stabilität brauchen. Eine Dämpfung des Vorfußes wird oft Leuten empfohlen, die auf dem Fußballen landen.



Achte darauf, dass die Dämpfung strapazierfähig ist und auch nach vielen Kilometern noch reaktionsfreudig bleibt. Halte nach High-Tech-Materialien wie Nike ZoomX Ausschau, einem Schaumstoff, der ursprünglich aus der Luft- und Raumfahrt stammt. Der Schaumstoff wird in der Nike ZoomX-Mittelsohle genutzt und bietet 85 % Energierückgabe (der bislang höchste Wert eines Nike Schaumstoffs), damit du trotz geringem Gewicht ein dynamisches Laufgefühl hast.



Atmungsaktives Obermaterial

Für die meisten Langstreckenläufer:innen dürfte ein weiches, atmungsaktives Obermaterial geeignet sein. Auf langen Läufen werden die Füße schnell schwitzig und eine verbesserte Belüftung kann das Reibungs- und Blasenrisiko reduzieren. Aber Läufer:innen, die unter sehr kalten oder nassen Bedingungen trainieren, sollten eventuell mindestens ein Paar Laufschuhe mit einem widerstandsfähigeren Obermaterial besitzen, um ihre Füße vor dem Einfluss der Elemente zu schützen. Das Beste aus beiden Welten verbindet das Material Nike VaporWeave. Es ist nicht nur unglaublich leicht, sondern auch robust und wasserfest.



Strapazierfähige Außensohle

Auf langen Läufen muss die Außensohle einiges aushalten. Halte nach Laufschuhen Ausschau, die bei jedem Wetter viel Grip und Traktion bieten.



Schuhgewicht

Zuletzt könntest du das Gewicht der Schuhe berücksichtigen. Leichtere, schnellere Läufer:innen, die es aufs Treppchen abgesehen haben, werden vermutlich einen leichteren Schuh mit weniger Dämpfung bevorzugen, um Beweglichkeit und Tempo zu steigern. In der Regel verfügen diese Schuhe über ein bodennäheres Tragegefühl, um Reaktionsfreudigkeit und Energierückgabe zu verbessern. Andererseits brauchen Athlet:innen, die es lediglich bis zum Ende eines langen Rennens oder eine neue persönliche Bestzeit schaffen wollen, wahrscheinlich genau diese zusätzliche Dämpfung, um ihre Ziele zu erreichen.