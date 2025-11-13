Die beste Ausrüstung, um nassem Wetter zu trotzen

Wenn die Wolken aufziehen, macht die richtige Regenbekleidung den Unterschied. Wir haben eine Liste von Produkten für alle zusammengestellt, die sich vom Regen nicht aufhalten lassen wollen, wobei wir uns auf Regenjacken, Regenhosen und Schuhe konzentrieren. Egal, ob du Zeit in der Stadt verbringst oder die Natur erkunden möchtest: Mit der perfekten Regenbekleidung bleibst du trocken, ohne auf Stil und Komfort verzichten zu müssen.

In diesem Einkaufs-Guide stellen wir ACG (All Conditions Gear) und NSW (Nike Sportswear) vor. Warum? ACG-Produkte wurden speziell für den Außenbereich entwickelt, was bedeutet, dass ACG sich mit Regen auskennt. Und zwar mit richtig viel Regen. Und für alle, die auf der Suche nach etwas Lässigerem für den Alltag sind, haben wir ein paar NSW-Produkte zusammengestellt, die ideal für unerwarteten Nieselregen sind. Wir haben alles, von einer vollständig wasserdichten ACG-Jacke, die ideal zum Wandern ist, bis hin zu wasserabweisenden Trainingshosen für den Stadtverkehr – damit wir dir für jeden Ausflug die richtige Regenbekleidung bieten können.