Die besten Nike Laufschuhe für Kinder

Nike FlyEase Schuhe für Kinder lassen sich einfach an- und wieder ausziehen. Der Nike Revolution FlyEase ist zum Beispiel ein vielseitiger Lauf-, Walking- und Spiele-Schuh mit umlaufendem Reißverschluss an der Ferse und einem Riemen an der Oberseite für eine sichere Passform. Diese Schuhe können sekundenschnell an- und ausgezogen werden – ganz ohne Schnürsenkel. Sie machen aber keine Abstriche bei der Leistung. Sie sind darauf ausgelegt, bei Bewegungen in alle Richtungen Halt und Stabilität zu bieten, und die weiche Dämpfung dämpft den Aufprall bei jedem Schritt. Die Gummisohle sorgt für gute Traktion, und das atmungsaktive Textil-Obermaterial hält die Füße schön kühl. Diese Schuhe sind für kleine und ältere Kinder in den Größen 27,5 bis 40 erhältlich.