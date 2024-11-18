BEBE VIO

Für Bebe Vio gibt es keine Grenzen. Sie hat den Begriff "siegen" neu definiert und ist so zur weltbesten Rollstuhlfechterin avanciert. Heute ist die italienische Sportlerin ein Inbegriff für Veränderung.

Letzte Aktualisierung: 7. August 2026
4 Min. Lesezeit
Nike Athletin: Bebe Vio

Bebe Vio

Disziplin: Fechten
Nationalität: Italienisch
Geboren: 03.04.1997

"Die Rückkehr zum Fechten ist für mich der größte Akt der Rebellion. Die Leute haben mir gesagt, ich würde es nie schaffen. Ich habe ihnen nie geglaubt."


Bebe ist dreifache Europameisterin, vierfache Weltmeisterin und zweifache Paralympics-Siegerin. Ihr Einsatz für Körperbewusstsein und Inklusion gibt vielen Mut. Und ihr Style spiegelt wider, wie sie fechtet: elegant, einfach und sportlich.

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Mehr von Bebe

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    Bebe Vio Academy

    Die Bebe Vio Academy wurde von Bebe ins Leben gerufen und wird vom Verein art4sport geführt. Es handelt sich dabei um ein inklusives Programm, das paralympischen und olympischen Sport zusammenbringen soll – getragen von Bebes Vision, Chancengleichheit durch Sport zu schaffen.

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    Neues Zugehörigkeitsgefühl

    Die Vision von Bebe Vio ist eine geeinte Zukunft des Sports, in der Athlet:innen mit unterschiedlichen Voraussetzungen die gleichen Chancen haben, erfolgreich zu sein. Hör dir an, was Bebe über eine bessere Zukunft für alle zu sagen hat.

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Ursprünglich erschienen: 18. November 2024

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